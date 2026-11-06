Korkunç görüntü Yemen'den! Kapatmaya çalıştığı demir kapının altında böyle ezildi
Yemen'in Aden kentinde iki işçinin kapatmaya çalıştığı dev demir kapı bir anda üzerlerine devrildi. İşçilerden biri son anda kaçarak kurtulurken diğeri ağır kapının altında ezildi. Hastaneye kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, feci anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Yemen'in Aden kentinde 3 Ekim'de meydana gelen iş kazası faciayla sonuçlandı. Bir iş yerinin girişindeki ağır demir kapıyı kapatmaya çalışan iki işçi, kapının aniden devrilmesiyle felaketi yaşadı.
DEMİR KAPININ ALTINDA KALDI
Kapının dengesini kaybederek üzerlerine doğru devrildiği sırada işçilerden biri hızla uzaklaşarak son anda kurtulmayı başardı. Diğer işçi ise dev kapının altında kaldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Korkunç kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde demir kapının aniden devrildiği, kendisini kurtaran işçinin ise diğerine yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Kısa süre içinde birçok işçi kapıyı kaldırmak için harekete geçerken, yapılan müdahale sonuçsuz kaldı.