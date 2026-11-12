Kral Charles'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! "Uluslararası toplumu bir araya getirdiniz"

İngiltere Kralı 3. Charles, COP31 dolayısıyla gönderdiği mesajda Türkiye’ye ev sahipliği için teşekkür etti. İklim kriziyle mücadelede acil ve ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Charles, “Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlere göre değil, yapmayı tercih ettiğimiz şeylere göre değerlendirecek” dedi.

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İngiltere Kralı 3. Charles, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’ne gönderdiği mesajda iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası işbirliği ve somut adımlar çağrısında bulundu.

Kral Charles, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümeti ve Türk halkına, uluslararası toplumu böylesine önemli bir dönemde bir araya getirdikleri için müteşekkir olduğunu belirtti. Avustralya hükümetine de müzakereler başkanı olarak üstlendiği rol dolayısıyla teşekkür etti.

İklim değişikliğinin etkilerinin artık uzak bir tehdit olmadığını vurgulayan Charles, dünyanın dört bir yanında aşırı sıcaklar, seller, kuraklıklar, orman yangınları ve fırtınaların yaşandığına dikkati çekti. Fosil yakıt piyasalarında yaşanan aksaklıkların da yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin ve enerji güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

"HAREKETE GEÇME İHTİYACI HİÇ BU KADAR AÇIK OLMAMIŞTI"

İklim değişikliği ve doğanın tahribatının birbiriyle bağlantılı tehditler olduğunu belirten Kral Charles, 50 yılı aşkın süredir bu konularda farkındalık oluşturmaya çalıştığını aktardı.

Charles, “Harekete geçme ihtiyacı hiç bu kadar açık ve acil olmamıştı” ifadelerini kullanarak, küresel sıcaklıktaki en küçük artışın bile önemli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Petrol ve gaz sektöründeki gereksiz metan emisyonları ile sızıntıların 2030'a kadar ortadan kaldırılmasının, küresel ısınmayı kısa vadede yavaşlatabilecek en hızlı adımlardan biri olduğunu belirten Charles, fosil yakıtlardan uzaklaşılması ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

İKLİM MÜCADELESİ İÇİN FİNANSMAN ÇAĞRISI

İngiltere Kralı, iklim değişikliğiyle mücadelede hedeflere ulaşılabilmesi için yeterli finansmanın sağlanmasının önemine işaret etti. Hükümetler, işletmeler, yatırımcılar, kurumlar ve hayırseverlik kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğini belirten Charles, sermayenin sürdürülebilir bir geleceği destekleyecek şekilde yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİ YAPTIKLARIMIZA GÖRE DEĞERLENDİRECEK"

İklim değişikliğiyle mücadelede umut verici gelişmelerin de bulunduğunu belirten Charles, liderlerin doğal çevreyi korumak ve iklim krizinden en fazla etkilenen toplumların dayanıklılığını artırmak için ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

COP31’e katılan ülkelere iddialı hedefleri somut eylemlere dönüştürme çağrısı yapan Kral Charles, zirvenin kalıcı mirasının bu kararlılık olması gerektiğini vurguladı.

Charles, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlere göre değil, yapmayı tercih ettiğimiz şeylere göre değerlendirecek.”

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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