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Kremlin'den flaş açıklama! Esad Zafer Günü'ne katılacak mı?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kremlin&#039;den flaş açıklama! Esad Zafer Günü&#039;ne katılacak mı?
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya, Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Zafer Günü kutlamalarına Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın davet edilip edilmeyeceğini konuşurken, Kremlin'den şaşırtıcı bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin Esad ve eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in kutlamalara katılıp katılmayacağı sorusuna net bir şekilde "Hayır, böyle bir plan yok" cevabını verdi.

KREMLİN'DEN SESSİZ REST: GÖRKEMLİ BİR KUTLAMA İSTİYORUZ!

Ukrayna'nın son dönemde Moskova'ya gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının gölgesinde gerçekleşecek Zafer Günü kutlamaları öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Peskov, "Kiev rejimi, terörist eylemlerini sürdürüyor. Ancak, Rusya ordusu ve özel servislerimiz bu kutlamaların sakin, barışçıl bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alıyor" dedi.

MOBİL İNTERNET KESİNTİSİ DEVAM EDECEK!

Peskov, 10 Mayıs'a kadar Moskova'da mobil internetin işleyişinde geçici kısıtlamaların süreceğini de belirtti. "Bu görkemli Zafer Günü'nün uygun seviyede kutlanmasını istiyoruz. Aynı zamanda, içinde bulunduğumuz tehlikeli komşuluğu da hesaba katmalıyız" ifadelerini kullandı.

ESAD NEDEN DAVET EDİLMEDİ?

Suriye'deki iç savaş ve uluslararası yaptırımların gölgesinde kalan Beşar Esad'ın, Rusya'nın en büyük askeri kutlamalarından birine davet edilmemesi dikkat çekti. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığına rağmen Kremlin'in bu kararı alması, siyasi yorumcular tarafından "Rusya'nın diplomatik bir hamlesi" olarak değerlendirildi.

ZAFER GÜNÜ'NDE KİMLER OLACAK?

Peskov'un açıklamalarına göre, 9 Mayıs'taki törene katılacak liderler arasında Esad ve Yanukoviç bulunmayacak. Kremlin, bu yılki kutlamaların daha sade ve güvenlik odaklı geçeceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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