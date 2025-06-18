Kritik gece bugün: ABD ve İsrail'de genişletilmiş kabine gizli noktada toplanacak

Ortadoğu'da gerilim hız kazanırken, Washington ve Tel Aviv’e çevrildi. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna göre, ABD’nin savaşa girme ihtimali masadayken, Washington ve İsrail’de genişletilmiş kabine bu gece önceden açıklanmayan gizli bir lokasyonda toplanacak.

ABD’nin savaşa girme olasılığı, Tel Aviv’de hareketliliği tetikledi. İsrail Kanal 12 televizyonuna göre, genişletilmiş kabine bu gece açıklanmayan bir noktada güvenlik önlemleri altında toplanacak.

Washington'da ise gözler Trump'a çevrildi: ABD'nin elinde üç sıcak senaryo olduğu ileri sürüldü.

BEYAZ SARAY SESSİZ, AMA HAZIRLIK SAVAŞ DÜZEYİNDE

Son günlerde ABD’nin bölgeye savaş gemileri, yakıt ikmal uçakları ve ek personel sevk ettiği ortaya çıktı. Resmî açıklamalar, bu sevkiyatın “savunma amaçlı” olduğu yönünde. Ancak ABD basınına konuşan kaynaklar, yönetimin artık İran’ın ilk hamlesini beklemeden harekete geçme eğiliminde olduğunu iletti.

TRUMP GERİ ADIM ATABİLİR Mİ?

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nde kıdemli politika uzmanı Ellie Geranmayeh, CNN’e verdiği demeçte, Trump’ın şu anda "diplomatik bir rampa" ile "seçim savaşı" arasında kritik bir tercih noktasında olduğunu söyledi.

"Liderlerin bu tür anlarda her zaman bir seçeneği vardır" diyen Geranmayeh, "Trump geçmişte İran’la savaşın eşiğinden dönmeyi başardı, bunu yeniden yapma kapasitesine de sahip" ifadelerini kullandı.

ÜÇ SENARYO: HEDEFTE İRAN'IN KALBİ VAR

The Times’a göre, ABD'nin masasında üç seçenek bulunuyor:

Bunlardan ilki, İsrail savaş uçaklarına Amerikan havada yakıt desteği sağlanması. Bir diğer seçenek, İran’ın Fordow’daki yer altı nükleer tesisinin, yalnızca ABD’nin sahip olduğu sığınak delici bombalarla hedef alınması. Üçüncü ve en çarpıcı ihtimal ise İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’e suikast düzenlenmesi.

Trump’ın özel görüşmelerde ikinci seçeneğe sıcak baktığı, Pentagon'un ise saldırı planlarını İsrail ile koordineli şekilde güncellediği iddia ediliyor.

İsrail-İran savaşı, ABD'nin savaşa katılması durumunda yakında tehlikeli bir yeni aşamaya girebilir.

TRUMP BUGÜN AÇIKLAMA YAPABİLİR

Trump’ın bugün Truth Social üzerinden dikkat çeken bir çıkış yapması bekleniyor. Daha önce İran’a 60 günlük süre verdiğini açıklayan başkan, “Tahran hemen boşaltılmalı” paylaşımıyla gündemi sarsmıştı. İsrail’in taleplerine karşı daha temkinli duran Trump’ın bu kez saldırı seçeneğine açık kapı bıraktığı görüldü.

ABD GÖZ KIRPIYOR, İSRAİL SAHAYA İNDİ

İddialara göre Pentagon’a bağlı Merkez Komutanlık, Fordow’a yönelik saldırı senaryosunu “kapsamlı şekilde revize ediyor.” ABD’de bazı uzmanlar, İran’ın nükleer tesislerini vurmak için İsrail’in Amerikan mühimmatına mecbur olduğunu kaydetti.

İRAN MİSİLLEMEYE HAZIR

ABD istihbaratına göre, İran muhtemel bir ABD müdahalesi halinde bölgedeki Amerikan üslerine füze saldırısı hazırlığında. Senato’da savaş yetkilerini sınırlamak için yasa tasarısı sunulsa da Beyaz Saray sessizliğini koruyor. ABD’nin bu kez “önleyici” bir savaşa sürüklenebileceği yorumları uluslararası medyada geniş yankı buldu.

GENİŞLETİLMİŞ KABİNE GİZLİ NOKTADA TOPLANIYOR

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, İsrail’de bu gece genişletilmiş kabine üyeleri, yer bilgisi kamuoyuyla paylaşılmayan bir noktada olağanüstü güvenlik önlemleriyle toplanacak. Toplantının gündeminde ABD-İsrail askeri koordinasyonu, misilleme senaryoları ve hava sahası hazırlıkları yer alıyor.

F-35'LER, UÇAK GEMİLERİ VE B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI HAREKETE GEÇTİ

ABD merkezli savunma platformu The War Zone’un haberine göre, ABD hava ve deniz kuvvetleri büyük çaplı bir yeniden konuşlanma sürecine girdi.

Onlarca F-16, F-22 ve F-35 savaş uçağı Orta Doğu’daki üslere sevk edildi. Avrupa’ya ulaşan iki düzineden fazla KC-135R ve KC-46A tipi yakıt ikmal uçağından en az 17’si dün gece Orta Doğu’ya geçti. 31 tanker ise Atlantik üzerinden Avrupa’ya yönlendirildi.

UÇAK GEMİLERİ BÖLGEYE İLERLİYOR

ABD Donanması da bölgeye yığınak yapıyor. USS Nimitz uçak gemisi öncülüğündeki ikinci saldırı grubu, Güneydoğu Asya’dan Orta Doğu’ya doğru yola çıktı. Bu grup, halihazırda İran yakınlarında konuşlu olan USS Carl Vinson uçak gemisine katılacak. ABD gemileri, İran’dan İsrail’e yönelen füzeleri havada vurarak zaten fiilen çatışmaya dahil olmuş durumda.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI ALARMDA

Yakıt tankerlerindeki yoğun hareketlilk Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü’nden kalkabilecek ağır bombardıman uçaklarını işaret ediyor.

Üste şu anda dört B-52 ve altı adet B-2 Stealth bombardıman uçağının bulunduğu tespit edildi. Sadece B-2'lerin taşıyabildiği, yeraltı hedeflerini yok edebilen Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombasının İran’daki nükleer tesisleri hedef alabileceği değerlendiriliyor.