Küba, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olma kararı aldı

Küba hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma kararı aldı.

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Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küba hükümetinin Filistin halkına karşı işlenen soykırıma son verilmesine yönelik meşru uluslararası çabalara destek vermek amacıyla Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail Devleti'ne karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahil olma kararı aldığı duyuruldu.

"SOYKIRIMIN GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA YERİ OLAMAZ"

Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'ye bağlı olarak Küba'nın "üçüncü devlet" olarak sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma hakkını kullanacağı belirtildi. Açıklamada, "İsrail, ABD hükümetinin suç ortaklığıyla işgalci güç olarak 4. Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini görmezden geliyor. Soykırım, apartheid (ırksal ayrımcılık), zorla yerinden edilme ve toplu cezalandırmaların günümüz dünyasında yeri olamaz" ifadeleri kullanıldı.

DAVAYA TÜRKİYE DE MÜDAHİL OLDU

Öte yandan Güney Afrika, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme'yi ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta İsrail'e karşı Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı. İrlanda, Şili, İspanya, Kolombiya, Meksika ve Türkiye de İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olacağını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı. Güney Afrika'nın, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle ihtiyati tedbir talep ettiği Divan, 26 Ocak'taki kararında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına ve Gazze'de ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına hükmetmişti.

Güney Afrika'nın 6 Mart'ta Gazze'de baş gösteren kıtlık nedeniyle yaptığı ek tedbir başvurusunu kabul eden Divan, 28 Mart'ta İsrail aleyhine özellikle insani yardımların Filistinlilere ulaşmasını sağlaması için ek tedbirlere karar vermişti.

Güney Afrika’nın, 10 Mayıs'ta Gazze'deki durumun telafisi mümkün olmayacak derecede kötüleştiği gerekçesiyle üçüncü kez yaptığı ek tedbir başvurusuna ilişkin olarak Divan, 24 Mayıs'taki tedbir kararında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.