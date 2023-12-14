Kuruluşunun 36. yıl dönümünde Hamas'tan direniş mesajı: Aksa Tufanı yeni bir devir açtı

Hamas, kuruluşunun 36. yıl dönümünde direnişe devam edeceği mesajını verdi.

Gazze'deki çatışmalar 69'uncu gününde devam ederken Hamas kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

"DİRENİŞE DEVAM EDECEĞİZ"

Hamas'ın kurulduğu andan itibaren cihad ve direniş bayrağını taşıdığı ve Filistin halkı için onurlu ve özgür bir gelecek için çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Aksa Tufanı'nın İsrail'le mücadelede yeni bir devir açtığı" vurgulandı.

Filistin halkının Gazze'de acımasız bir savaşla ve soykırımla karşılaştığı ve varoluşunun hedef alındığı ancak tüm bunlara rağmen direniş güçlerinin yıkılmadığı ve İsrail'in "çirkin" planlarını boşa çıkardığı aktarılan açıklamada, "İşgal sona erinceye ve Filistin halkı bağımsız devletini kurma ve vatanına geri dönme hakkını kazanıncaya kadar direnişe devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL İLE ABD'NİN SORUMLU OLDUĞU DİLE GETİRİLDİ

Hamas'ın, Filistin halkının önemli bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, hiçbir vesayetin ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını elde etmesini engelleyen hiçbir planın kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de işlenen tüm katliamlardan, uzlaşmaz tavır sergileyen ve savaşın durması için Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararları görmezden gelen İsrail ile ABD'nin sorumlu olduğu dile getirildi.

SAVAŞLA KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ AYNI ZAMANA DENK GELDİ

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırıların durmasını, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest kalmasını hedefleyen tüm çabalara açık olduğu ifade edildi.

Hamas her yıl kuruluş yıl dönümü haftasını (14 Aralık), hareketin askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın düzenlediği askeri geçit törenleri ve çeşitli etkinliklerle kutluyor ancak bu yıl hareketin kuruluş yıl dönümü savaşla aynı zamana denk geldi.

BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR