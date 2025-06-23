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Kutlamalara gölge düştü! Tribün bariyeri çöktü: 3 ölü, 81 yaralı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kutlamalara gölge düştü! Tribün bariyeri çöktü: 3 ölü, 81 yaralı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cezayir'deki Stade du 5 Juillet stadyumunda MC Alger ve NC Magra arasında oynanan maç sonucunda tribünde izdiham yaşandı. Güvenlik bariyerinin çökmesi sonucu stadyumun üst tribünlerinden düşen üç futbol taraftarı hayatını kaybederken, 70'ten fazla kişi de yaralandı.

Korkunç olay, Cezayir’deki  Stade du 5 Juillet stadyumunda gerçekleşti. Cezayir futbol kulübü MCA'nın taraftarları arasında maç sonu çıkan izdihamda güvenlik bariyerinin çökmesi sonucu facia yaşandı.

3 ÖLÜ, 81 YARALI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kısa sürede harekete geçti. Elde edilen bilgilere göre, üst tribünlerden yuvarlanan 3 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. 

Şampiyon takım MC Alger'in kupa töreni, yaşanan felaketin ardından ertelenirken, oyuncular, teknik kadro ve yöneticiler ihtiyaç sahiplerine kan bağışında bulunmak için bir araya geldi.

Kutlamalara gölge düştü! Tribün bariyeri çöktü: 3 ölü, 81 yaralı - 1. Resim

Kulübün resmi Instagram sayfasından yapılan açıklamada, "Taraftarımız Younes Amguzzi'nin üst tribünden düşerek hayatını kaybetmesinin acısını yürekten, derinden yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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