Kutlamalara gölge düştü! Tribün bariyeri çöktü: 3 ölü, 81 yaralı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 09:04 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 09:11 - Güncelleme:

Cezayir'deki Stade du 5 Juillet stadyumunda MC Alger ve NC Magra arasında oynanan maç sonucunda tribünde izdiham yaşandı. Güvenlik bariyerinin çökmesi sonucu stadyumun üst tribünlerinden düşen üç futbol taraftarı hayatını kaybederken, 70'ten fazla kişi de yaralandı.

Korkunç olay, Cezayir’deki Stade du 5 Juillet stadyumunda gerçekleşti. Cezayir futbol kulübü MCA'nın taraftarları arasında maç sonu çıkan izdihamda güvenlik bariyerinin çökmesi sonucu facia yaşandı. 3 ÖLÜ, 81 YARALI Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kısa sürede harekete geçti. Elde edilen bilgilere göre, üst tribünlerden yuvarlanan 3 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Şampiyon takım MC Alger'in kupa töreni, yaşanan felaketin ardından ertelenirken, oyuncular, teknik kadro ve yöneticiler ihtiyaç sahiplerine kan bağışında bulunmak için bir araya geldi. Kulübün resmi Instagram sayfasından yapılan açıklamada, "Taraftarımız Younes Amguzzi'nin üst tribünden düşerek hayatını kaybetmesinin acısını yürekten, derinden yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. İlgili Haber Gerilim tırmandı, füzeler peş peşe havalandı! İsrail ve İran karşılıklı saldırıya geçti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı