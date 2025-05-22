Kuzey Kore savaş gemisi fiyaskosu sonrası Doğu Denizi füze yağmuruna tuttu

Kuzey Kore, yeni bir savaş gemisinin denize indirilmesi sırasında yaşanan ciddi kazanın ardından bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Perşembe sabahı Pyongyang’ın Doğu Denizi'ne çok sayıda stratejik seyir füzesi fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore, yeni bir savaş gemisinin denize indirilmesi sırasında yaşanan ciddi kazanın ardından bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Perşembe sabahı Pyongyang’ın Doğu Denizi'ne çok sayıda stratejik seyir füzesi fırlattığını duyurdu.

Pyongyang'da düzenlenen savaş gemisi denize indirme töreninde yaşanan bir kazanın hemen ardından Kuzey Kore Doğu Denizi füze yağmuruna tuttu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı JCS tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.00 sıralarında Kuzey'in Güney Hamgyong eyaletindeki Sondok bölgesinden birden fazla füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Herhangi bir provokasyona ezici şekilde cevap verme yeteneğimizi koruyoruz ve tetikteyiz” denildi.

KİM JONG-UN'DAN SERT ÇIKIŞ: TOLERE EDİLEMEZ BİR SUÇ

Kuzey Kore’nin resmi ajansı, törende yeni donanma destroyerinin bazı parçalarının “ezildiğini” ve lider Kim Jong-un’un bu olayı “tolere edilemez bir suç eylemi” olarak nitelendirmişti.

BALİSTİK FÜZELERDEN SONRA BU AY İKİNCİ DENEME

Son deneme, Kuzey Kore’nin 8 Mayıs’ta gerçekleştirdiği nükleer karşı saldırı tatbikatının ardından Mayıs ayı içindeki ikinci büyük füze hareketliliği oldu. Pyongyang yönetimi o tatbikatta 600 mm çoklu roket sistemleri ve Hwasongpho-11-Ka taktik balistik füzelerini test ettiğini açıklamıştı.

BALİSTİK FÜZELER YASAKLI, SEYİR FÜZELERİ İSE GRİ ALANDA

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca açıkça duyururken, seyir füzesi fırlatmalarını ise çoğu zaman sessiz geçiştiriyor. Ancak son gelişmeler, Pyongyang’ın bu alanda da askeri kapasitesini artırmaya çalıştığını gösteriyor.