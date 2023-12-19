Kuzey Kore'den ABD'ye açık tehdit! Son deneme 'daha saldırgan eylemler'in habercisi

19 Aralık 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:03

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Peş peşe gerçekleştirdiği füze denemeleriyle sıkça gündeme gelen ve ABD, Güney Kore, Japonya gibi ülkeleri alarma geçiren Kuzey Kore, son testini doğruladı. Devlet medyası, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18'in başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu.

Açıklamada, 6.518 kilometre irtifaya ulaşan ve 73 dakika boyunca 1.002 kilometre yol kat eden füzenin Doğu Denizi açıklarında önceden belirlenmiş bir hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı. Füze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığı da kaydedildi.

"DÜŞMANA AÇIK BİR UYARI"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün Kuzey'in üçüncü kez gerçekleştirdiği "Hwasong-18" kıtalararası balistik füzesinin testini izledi. Başarılı füze denemesinin Kuzey Kore ordusunun vuruş kabiliyetinin ve mutlak nükleer savaş caydırıcılığının göstergesi olduğunu söyleyen Kim, tatbikatın bölgede askeri çatışma riskini artıran düşman güçlere “açık bir uyarı” niteliği taşıdığını ifade etti.

Son füze denemesinin ülkesinin nelere hazırlıklı olduğunu ve Washington'un yanlış bir karar alması halinde Pyongyang’ın hangi seçeneği kullanacağını açıkça gösterdiğini ifade eden Kim, askeri tehditlere “saldırganca ve güçlü bir şekilde” cevap vereceklerini yineledi.

24 SAATTE 2 DENEME

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlemiş, Japonya hükümeti füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı. Pyongyang, Pazar günü ise kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

ÜÇ ÜLKE TEYAKKUZDA

Kuzey Kore'nin peş peşe gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri Güney Kore, Japonya ve ABD’yi harekete geçirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, üç ülkenin Kuzey Kore füzelerine ilişkin uyarı verilerini gerçek zamanlı olarak paylaşmasına olanak tanıyan sistemin faaliyete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, "Üç ülke, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve ilgili yetenekleri geliştirmek amacıyla Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzeleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve değerlendirmek üzere kurulan sistemi hayata geçirdi" ifadeleri kullanıldı. Sistem sayesinde paylaşılacak verilerin türü hakkında ise detaylı bilgi verilmedi.

Güney Kore, Japonya ve ABD’nin önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak uzun süreli tatbikat planını da onayladığı belirtilirken, tarafların askeri tatbikatları düzenli, daha sistematik ve verimli bir şekilde sahnelemeyi hedeflediği kaydedildi.