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    Tehditlere kulak asmıyor! Kuzey Kore'den bir nükleer hamle daha

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
    Tehditlere kulak asmıyor! Kuzey Kore&#039;den bir nükleer hamle daha
    Kuzey Kore, Balistik Füze, Abd, Güney Kore

    Nükleer hamlelerine devam eden Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine yeni bir balistik füze fırlattı. Söz konusu fırlatmanın, ABD'ye ait nükleer denizaltının Güney Kore limanına demirlemesinden birkaç saat sonra olması dikkat çekti.

    Son yıllarda fırlattığı balistik füzelerle gündeme gelen ve Güney Kore, ABD ve Japonya'nın büyük tepkisin çeken Kuzey Kore, tehditlere aldırış etmiyor. Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine yeni bir balistik füze fırlattığını açıkladı.

    FÜZEYLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

    Japonya Sahil Güvenliği ve Güney Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine tanımlanamayan bir tür balistik füze fırlattığını açıkladı. Her iki ülke de fırlatılan füzeyle ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

    ABD’ye ait nükleer denizaltının Güney Kore’nin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a demirlemesinden birkaç saat sonra Kuzey Kore söz konusu fırlatmayı gerçekleştirirken, geçtiğimiz günlerde Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin bu ay balistik füze denemesi yapabileceğini açıklamıştı.

    ABD, KUZEY KORE'Yİ NÜKLEER İLE TEHDİT ETMİŞTİ

    ABD ile Güney Kore, geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının “Pyongyang rejiminin sonu olacağı” konusunda uyarmış ve nükleer ile tehdit etmişti.

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