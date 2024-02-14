Kuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek yeni hamle! Seyir füzeleri peş peşe ateşlendi

Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne birden çok seyir füzesi fırlattı. Güney Kore ordusunun açıkladığı deneme, Pyongyang'ın bu yılki 5’inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve sık sık yaptığı füze denemeleri ile adından söz ettiren Kuzey Kore, bölgede gerilimi artıracak adımlar atmaya devam ediyor. Yeni yılda silah programına hız kazandıran Pyongyang yönetiminden yeni bir hamle daha geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin yerel saatle 09.00 sularında Japon Denizi yönüne birden çok seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Fırlatılan füzelerin Kuzey Kore'nin Wonsan şehrinin kuzeydoğusu istikametine doğru yol aldığı belirtildi.

BU YILKİ 5'İNCİ TEST OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Açıklamada füzelerin sayısına ve menziline yönelik detaylar verilmezken, bu son deneme Pyongyang'ın bu yılki 5’inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Güney Kore ordusu, ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde detaylı analiz ve takip çalışmalarını sürdürdüğü ifade etti.

'ALEVLİ OK' VE 'OK' DENEMESİ YAPILMIŞTI

24 Ocak ve 28 Ocak tarihlerinde 'Alevli ok' anlamına gelen "Pulhwasal-3-31" adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Kuzey Kore, 30 Ocak'ta ise 'Ok' anlamına gelen bir diğer stratejik seyir füzesi "Hwasal-2"yi denemişti.

Pyongyang son olarak 2 Şubat'ta 'süper büyük savaş başlığı' taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurmuştu.