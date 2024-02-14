Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek yeni hamle! Seyir füzeleri peş peşe ateşlendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kuzey Kore, Füze, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne birden çok seyir füzesi fırlattı. Güney Kore ordusunun açıkladığı deneme, Pyongyang'ın bu yılki 5’inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.

    Dünyanın en kapalı ülkesi olarak bilinen ve sık sık yaptığı füze denemeleri ile adından söz ettiren Kuzey Kore, bölgede gerilimi artıracak adımlar atmaya devam ediyor. Yeni yılda silah programına hız kazandıran Pyongyang yönetiminden yeni bir hamle daha geldi.

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin yerel saatle 09.00 sularında Japon Denizi yönüne birden çok seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Fırlatılan füzelerin Kuzey Kore'nin Wonsan şehrinin kuzeydoğusu istikametine doğru yol aldığı belirtildi.

    BU YILKİ 5'İNCİ TEST OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

    Açıklamada füzelerin sayısına ve menziline yönelik detaylar verilmezken, bu son deneme Pyongyang'ın bu yılki 5’inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.

    Öte yandan Güney Kore ordusu, ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde detaylı analiz ve takip çalışmalarını sürdürdüğü ifade etti.

    Kuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek yeni hamle! Seyir füzeleri peş peşe ateşlendi

    'ALEVLİ OK' VE 'OK' DENEMESİ YAPILMIŞTI

    24 Ocak ve 28 Ocak tarihlerinde 'Alevli ok' anlamına gelen "Pulhwasal-3-31" adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Kuzey Kore, 30 Ocak'ta ise 'Ok' anlamına gelen bir diğer stratejik seyir füzesi "Hwasal-2"yi denemişti.

    Pyongyang son olarak 2 Şubat'ta 'süper büyük savaş başlığı' taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurmuştu. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kuzey KoreFüze
    Haberler > Dünya > Kuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek yeni hamle! Seyir füzeleri peş peşe ateşlendi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Avrupa'nın göbeği alev alev! Fransa'da çiftçiler otoyolu kapattı, 800 kamyon mahsur kaldı - DünyaAvrupa'nın göbeği alev alev!İsrail'in saldırılarının hedefi oldu: Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'deki kliniği yıkıldı - DünyaYeryüzü Doktorları'nın Gazze'deki kliniği yıkıldıNetanyahu'dan Mısır'a ahlaksız teklif! İsrail: Gazzeliler çadırda yaşasın - DünyaNetanyahu'dan Mısır'a ahlaksız teklif!İsrail'in kabusu Yahya Sinvar'ın Gazze tünellerinde görüntüleri ortaya çıktı - DünyaYahya Sinvar'ın Gazze tünellerinde görüntüleri ortaya çıktıİsrail'in saldırısıyla fotoğraftaki tüm aile üyeleri hayatını kaybetti - DünyaFotoğraftaki tüm aile üyeleri İsrail'in saldırısında öldüABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrailli askerlerle dans ederken görüntülendi - DünyaMike Pompeo'dan İsrailli askerlere 'moral' ziyareti'Refah cehennemi'ni doktorlar anlattı: Bombalanırsak tanınabilelim diye çocuklarımın bileklerine isimlerini yazdım - Dünya'Refah cehennemi'ni doktorlar anlattıKahire'de Gazze için son çaba! Ateşkes görüşmeleri sona erdi iddiası - DünyaKahire'de Gazze müzakereleri sona erdiNetanyahu'yu çıldırtacak haber: Biden yönetimi İsrail'in savaş suçlarını araştırıyor - DünyaNetanyahu'yu çıldırtacak haber!BM'den İsrail çıkışı: Çağrılarımızı duymak zorunda! - DünyaBM'den İsrail çıkışı: Çağrılarımızı duymak zorunda!
    Sonraki Haber Yükleniyor...