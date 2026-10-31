Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, gelirini Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlayacağı 'Özgür Filistin Turnesi'nin son konserini Londra'da verdi. Konserde 10 bin kişiye seslenen Grammy Ödüllü rapçi, "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu. Hiçbir ayrım yapamayız." şeklinde konuştu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Londra'nın Wembley bölgesindeki OVO Arena'da düzenlenen konserde Macklemore'dan önce sahneye ünlü şarkıcılar, şairler, aktivistler, Holokost ve Nekbe'yi yaşayan Filistin destekçileri çıktı. Konserin açılışında konuşan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, konsere katılanların Filistinliler ve dünyada ezilen tüm halkların sesini duyurmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Londra’da tarihi gece! Macklemore'un konserinde 10 bin kişi 'Özgür Filistin' için tek ses oldu

"ÇOCUKLAR ENKAZLARIN ARASINDA OYNUYOR"

Holokost'tan sağ kurtulan Stephen Kapos ise Budapeşte'de yaşadığı Nazi işgali sırasında çocukların enkazların arasında oynadığını hatırlatarak, "80 yıl sonra Gazze'deki toplu yıkıma baktığımda Budapeşte'den daha kötü olduğunu görüyorum. Çocuklar hala enkazların arasında oynuyor." dedi.

Ünlü şarkıcı Paloma Faith ise yeni anne olduğunu belirterek, Gazze'deki çocuklar için "Tüm çocukların 'güvendesin' diyecek annesinin yanında olmasına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Konserde Gazzeli çocukların oluşturduğu Al Hurriya korosunun performansı ve ünlü oyuncu Javier Bardem'in mesajı da ekranlara yansıtıldı.

Londra’da tarihi gece! Macklemore'un konserinde 10 bin kişi 'Özgür Filistin' için tek ses oldu

"SESSİZ KALMAK RAHATSIZLIK VERMEYE BAŞLADI"

Çok sayıda şair, şarkıcı ve rapçinin sahne performanslarının ardından Macklemore sahneye çıktı. Kendisinin de üç çocuğu olduğunu söyleyen Macklemore, "Üç yıl önce bu soykırım başladığında telefon ekranını kaydırdıkça korkunç, hayal edilemeyecek bir felaketi görüyorduk. Benim için bir noktadan sonra bir şey söylemek yerine sessiz kalmak rahatsızlık verici oldu." dedi.

Macklemore, ses çıkarmanın bir cesaret göstergesi değil insan olmanın gereği olduğunu anlatarak, "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu. Hiçbir ayrım yapamayız. Ayrı olduğumuz fikrini, sınırları ve dikenli telleri miras aldık. Bunları yıkmak için uluslararası toplum olarak ne yapıyoruz?" diye sordu.

Londra’da tarihi gece! Macklemore'un konserinde 10 bin kişi 'Özgür Filistin' için tek ses oldu

Konsere 10 bin biletli izleyici katıldığını aktaran Macklemore, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılanlar da Filistin bayrakları, kefiyeler ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle hem Filistin halkına hem de ABD'li rapçiye destek verdi.

Macklemore, izleyicilerin sık sık, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attığı konserin ikinci yarısına üzerinde Filistin'deki Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti'ye özgürlük çağrısı yapan "Free Marwan" yazılı Filistin formasıyla çıktı.

Londra’da tarihi gece! Macklemore'un konserinde 10 bin kişi 'Özgür Filistin' için tek ses oldu

KONSER FİLİSTİNLİLER İÇİN BİR UMUT MESAJI

Konsere katılan dinleyicilerden Brian Kelly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ünlü insanların Gazze gibi konularda düşüncelerini söylemesinin önemli olduğunu kaydetti. "Ünlü insanlar için geri planda durmak ve popülerlikleriyle ilgili endişeli olmak çok kolay." diyen Kelly, birçok ünlünün dünyada yaşanan acıları ikinci planda tuttuğunu ifade etti.

Aileen isimli İrlandalı izleyici ise konserin Filistin halkı için bir umut mesajı olduğunu belirterek, Filistinlilerin uzun yıllardır acı çeken bir halk olduğunu söyledi. Konsere üzerinde Filistin ve İrlanda bayrakları bulunan futbol formasıyla katılan Aileen, "Macklemore gibi insanların bu konuya dikkati çekmesi ve ünlü insanları bu davaya destek için bir araya getirmesinin Filistinliler için daha iyi hakları getirmeye yardımcı olmasını umuyorum." diye konuştu.

Londra’da tarihi gece! Macklemore'un konserinde 10 bin kişi 'Özgür Filistin' için tek ses oldu

FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ BİRÇOK KEZ DİLE GETİRMİŞTİ

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Filistin'e desteği dolayısıyla Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmış, kararın arkasında ise ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

Londra’da tarihi gece! Macklemore'un konserinde 10 bin kişi 'Özgür Filistin' için tek ses oldu

İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala