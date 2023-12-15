Macaristan'dan Ukrayna'ya yardıma veto! 'Orban bekleneni yaptı'

Ukrayna'nın, Rusya ile sürdürdüğü savaşta AB ve ABD fonları Kiev yönetimi için kritik öneme sahip.

Maddi yardımın engellendiğini, AB liderlerinin Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini başlatma ve Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararından kısa süre sonra Orban duyurdu.

'ORBAN, BEKLENENİ YAPTI'

Bugün Batı medyasında yer alan analizlerde, Macaristan Rusya'nın AB'deki en yakın müttefiki olarak tanımlandı. İngiliz Guardian gazetesi Brüksel'deki gergin zirvenin AB'yi bekleyen zorlukların altını çizdiğini vurguladı.

Guardian Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa sahnesinde giderek yalnızlaştığına dikkat çekerken, gazeteye konuşan üst düzey bir AB diplomatı "Orbán bekleneni yaptı. Kendi tercihiyle kendini izole etti" dedi.

Gazete Orban'ın kararının genişlemeye hazırlanan Avrupa Birliği'ni bekleyen zorlu süreci bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek "Blok hâlihazırda Macaristan gibi ülkelerdeki dış politika farklılıkları ile boğuşuyor. Birçok lider, AB'nin genişlemeden önce kendi içinde reform yapması gerektiğinin farkında." ifadelerini kullandı.