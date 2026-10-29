Fransa'dan İsrail'e bir yasak daha! Macron kapıları kapattı

Macron yönetimi, gelecek hafta düzenlenecek Euronaval Fuarı'nda İsrailli şirketlerin saldırı sistemlerini sergilemesini yasakladı. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri dahil resmî hükümet temsilcilerinin fuara katılımına da izin verilmeyecek.

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Fransa, İsrail'in savunma sanayiine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Paris yakınlarında düzenlenecek Euronaval deniz savunma fuarı öncesinde alınan kararla İsrailli şirketlerin sergileyebileceği sistemler sınırlandırıldı.

İsrail basınına göre Fransız makamları, İsrailli şirketlerin yalnızca hava savunma ve füze önleme sistemlerini tanıtmasına izin verecek. Saldırı amaçlı sistemlerin sergilenmesi ise yasak olacak.

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İKİ YIL ÖNCE DE FUARA KATILIMLARI ENGELLENMİŞTİ

Fransa, 2024 yılında düzenlenen Euronaval Fuarı'nda da İsrailli şirketlerin katılımını yasaklama kararı almıştı.

Bunun üzerine Israel Shipyards, İsrail Sanayi Üreticileri Birliği ve İsrail-Fransa Ticaret Odası, yasağın Avrupa Birliği'nin serbest piyasa kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Paris Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Mahkemenin yasağa karşı başvuruyu kabul etmesine rağmen karar fuarın açılışına kısa süre kala çıktığı için birçok İsrailli şirket stantlarını hazırlayamamıştı.

MACRON YÖNETİMİ İLE TEL AVİV ARASINDA GERİLİM

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımından sonra Fransa, İsrailli savunma şirketlerinin ülkede düzenlenen askerî fuarlara katılımını çeşitli dönemlerde sınırlandırdı.

Paris'teki Le Bourget Havacılık Fuarı ve Eurosatory kara savunma fuarı da iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara sahne olmuştu.

İSRAİL FRANSIZ SAVUNMA ŞİRKETLERİNE KARŞILIK VERMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanlığı Direktörü Amir Baram, mart ayında Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalara karşılık olarak Fransız şirketlerinden yapılan askerî alımların sınırlandırılması ve savunma alanındaki iş birliklerinin azaltılması talimatını verdi.

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