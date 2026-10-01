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Dünya

Maddi kazanç için Rus ordusuna katılıyorlar! Hükümetten kritik uyarı

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Maddi kazanç için Rus ordusuna katılıyorlar! Hükümetten kritik uyarı
Başlık ResmiMaddi kazanç için Rus ordusuna katılıyorlar! Hükümetten kritik uyarı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Rus ordusuna katılmamaları konusunda uyardı. Bakanlık, maddi kazanç amacıyla Rus ordusuna katılan bazı kişilerin daha sonra Hindistan hükümetinden yardım istediğini belirterek bu yolu 'tehlikeli' olarak nitelendirdi.

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya'nın silahlı kuvvetlerine katılmasına ilişkin dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Bakanlık, Rus ordusuna katılmanın ciddi ve ölümcül riskler barındırdığını belirterek vatandaşlarına bu yola başvurmamaları çağrısında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı Hint vatandaşlarının Rus ordusuna katılmak amacıyla Hindistan makamlarına başvurduğu belirtildi. Bu kişilerin gönüllü olarak Hindistan vatandaşlığından çıkmayı ve Rus pasaportu aldıktan sonra Rus ordusuna katılmayı planladıkları aktarıldı.

MADDİ KAZANÇ BEKLENTİSİYLE KATILIYORLAR

Açıklamada, çok sayıda kişinin maddi kazanç elde etme düşüncesiyle Rus ordusuna gönüllü olarak katıldığı ifade edildi. Ancak bazı kişilerin bir süre sonra Hindistan hükümetine başvurarak Rus ordusundan 'serbest bırakılmak' için yardım talep ettiği bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının bu konuda ciddi bir karar vermeden önce karşı karşıya kalabilecekleri riskleri değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, “Bunun tehlikeli bir yol olduğu yinelenmekte ve hükümet tarafından şiddetle tavsiye edilmemektedir” ifadelerine yer verildi.

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"ÖLÜMCÜL TEHLİKELERİ ANLAYIN" UYARISI

Bakanlık ayrıca Rus ordusuna katılmayı düşünen kişilere, bu tür bir kararın sonuçlarını ve kendilerini maruz bırakabilecekleri tehlikeleri dikkate almaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Kişilerin bu tür eylemlerin ciddiyetini göz önünde bulundurması ve kendilerini maruz bıraktıkları ölümcül tehlikeleri anlaması tavsiye edilir” denildi.

Hindistan hükümeti, Rus ordusunda bulunan Hint vatandaşlarının durumu konusunda Rus makamlarıyla temasların sürdüğünü de açıkladı. Görüşmelerin, Rus ordusundaki Hint vatandaşlarının güvenliği, refahı ve mümkün olan en kısa sürede terhis edilmeleri üzerine yürütüldüğü belirtildi.

227 HİNT VATANDAŞI RUS ORDUSUNA KATILDI

Açıklamada yer alan bilgilere göre, 2022'den bu yana 227 Hindistan vatandaşı Rus ordusuna katıldı. Bu kişilerden 139'unun terhis edildiği, 51'inin ise çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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