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Maedleen aktivistleri Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Berlin'e ulaştı! İsrail gözaltına almıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maedleen aktivistleri Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Berlin&#039;e ulaştı! İsrail gözaltına almıştı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisinde bulunan ve İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen gönüllülerinden Türk aktivist Şuayb Ordu ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Berlin'e ulaştı. 

İsrail tarafından serbest bırakılan iki Türk aktivist Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Tel Aviv'den ayrıldıktan sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaştı. 

TÜRK AKTİVİSTTEN İLK MESAJ: MISIR'A GİTMEYİ DENEYECEĞİM

Havalimanında ilk mesajını veren Şuayb Ordu "Benim başıma gelenler çok önemli değil. İlk fırsatta Gazze'deki ablukayı kırmak mücadele etmeye gideceğim. İlk fırsatta Mısır'a gitmeyi deneyeceğim. Bizim tek amacımız katliamın, soykırımın durması. Bu uğurda bizim canlarımız da feda olsun" dedi. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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