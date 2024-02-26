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    • Haberler > Dünya > Marketlerde yeni dönem! Amazon akıllı alışveriş arabalarını kullanıma sundu

    Marketlerde yeni dönem! Amazon akıllı alışveriş arabalarını kullanıma sundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Marketlerde yeni dönem! Amazon akıllı alışveriş arabalarını kullanıma sundu
    Amazon, Market, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Amazon, ABD'deki California eyaletinin San Mateo kentinde bulunan Whole Foods mağazalarında akıllı alışveriş arabalarını piyasaya sürdü. Müşterilere büyük kolaylık sağlayacak bu adımın, kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.

    Amazon, ABD'deki California eyaletinin San Mateo kentinde bulunan Whole Foods mağazalarında akıllı alışveriş arabalarını piyasaya sürdü.

    KASADA BEKLEMEK TARİH OLUYOR

    Akıllı alışveriş arabası, müşterilerin alışveriş yaparken ürünleri doğrudan sepetlerine taramalarına ve ardından kasa kuyruğunu atlamalarına olanak tanıyarak market alışverişini daha hızlı hale getiriyor.

    İşte ilk deneyimden kareler:

    Marketlerde yeni dönem! Amazon akıllı alışveriş arabalarını kullanıma sundu - 1. Resim

    Marketlerde yeni dönem! Amazon akıllı alışveriş arabalarını kullanıma sundu - 2. Resim

    Marketlerde yeni dönem! Amazon akıllı alışveriş arabalarını kullanıma sundu - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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