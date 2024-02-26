Marketlerde yeni dönem! Amazon akıllı alışveriş arabalarını kullanıma sundu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Amazon, ABD'deki California eyaletinin San Mateo kentinde bulunan Whole Foods mağazalarında akıllı alışveriş arabalarını piyasaya sürdü. Müşterilere büyük kolaylık sağlayacak bu adımın, kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.
Amazon, ABD'deki California eyaletinin San Mateo kentinde bulunan Whole Foods mağazalarında akıllı alışveriş arabalarını piyasaya sürdü.
KASADA BEKLEMEK TARİH OLUYOR
Akıllı alışveriş arabası, müşterilerin alışveriş yaparken ürünleri doğrudan sepetlerine taramalarına ve ardından kasa kuyruğunu atlamalarına olanak tanıyarak market alışverişini daha hızlı hale getiriyor.
İşte ilk deneyimden kareler:
Kaynak: Anadolu Ajansı