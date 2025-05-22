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Meksika'da çıkan yangın durdurulamıyor! Tahliyeler başladı

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Meksika'nın kuzeyinde bulunan bir dizel işleme tesisinde meydana gelen şiddetli patlama, bölgeyi alarma geçirdi. Nuevo León eyaletindeki Cadereyta kentinde faaliyet gösteren Marvic adlı tesiste çıkan yangında en az bir kişi yaralandı, 11 kişi ise tahliye edildi.

Meksika'nın kuzeyindeki bir dizel işleme tesisinde meydana gelen şiddetli patlama, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. Görgü tanıkları, büyük bir gürültüyle patlayan tesisin ardından gökyüzüne doğru yükselen dev alevleri ve siyah dumanı anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, arka arkaya yaşanan patlamaların ardından yükselen dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği dikkat çekti.

Tesiste dizel damıtma işlemi yapıldığı, patlamanın ardından en az 13 büyük yakıt konteynerinin yandığı açıklandı. Her bir konteynerin kapasitesi 10.000 litrenin üzerindeydi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU, YANGIN SAATLERCE SÜRDÜ

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yayılmasını önlemek için ek su tankerleri ve pompa sistemleriyle müdahale edildi. Yetkililer yangının neden çıktığını henüz açıklamazken, söndürme çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.

YETKİLİLER UYARDI: BÖLGEDEN UZAK DURUN

Nuevo León Sivil Koruma Ajansı, vatandaşlara acil durum araçlarının geçişine öncelik vermeleri ve olay yerine yaklaşmamaları çağrısında bulundu. Patlamanın boyutu ve hasarın maliyetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Dış Haberler
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