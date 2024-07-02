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Meksika'da kan donduran olay! Bir kamyonda 19 ceset bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meksika&#039;da kan donduran olay! Bir kamyonda 19 ceset bulundu

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meksika’da bir kamyonun içerisinde tam 19 ceset bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, 5 cesette kurşun izlerine rastlanıldı. Kurbanların üzerinde hücum yeleği ve şarjörler olduğunu ortaya çıktı. Olayın ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador açıklama yaptı.

Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan La Concordia kasabası yakınlarında bir kamyonun arkasında 19 kişinin cansız bedenine ulaşılması sonucu yetkililer harekete geçti.

SİLAHLI ÇATIŞMA MI OLDU?

Chiapas'taki bir güvenlik kaynağı, kurbanların bölgede kontrol sağlamak isteyen bir suç grubunun Guatemalalı üyeleri olduğunu belirterek, kurbanların Guatemalalı bir suç örgütü ile Meksika'nın güçlü kartellerinden Sinaloa arasındaki silahlı çatışmalarla bağlantılı olduklarını iddia etti.

UYUŞTURUCU KARTELİNDEN ŞÜPHE EDİLİYOR

Güvenlik kaynağı, "Bölgedeki göçmen kaçakçılığının artması sonucunda, daha önce buradaki uyuşturucu kaçakçılığını kontrol eden Sinaloa karteli çok güçlendi" dedi.

DEVLET BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, olayı "talihsiz bir çatışma" olarak nitelendirerek, kurbanlar arasında Meksikalıların ve Guatemalalıların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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