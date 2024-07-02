Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fed Başkanı Powell'dan piyasaların gözlediği faiz açıklaması geldi

Fed Başkanı Powell'dan piyasaların gözlediği faiz açıklaması geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fed Başkanı Powell&#039;dan piyasaların gözlediği faiz açıklaması geldi

Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizde indirime gidilip gidilmeyeceğine yönelik açıklamalarına odaklandı. Powell ise, ""Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu. Geçen yılın ikinci yarısında büyüme ve iş gücü piyasası açısından "olağanüstü" olduğunu anımsatan Powell, bunun bu yılın ilk yarıda da devam ettiğini söyledi.

DİKKAT ÇEKEN FAİZ AÇIKLAMASI

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri tespit etmek istediklerini yineledi. Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirdi.

"GEREKSİZ YERE BALTALAYABİLİRİZ"

İlk faiz indiriminin eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 2 ENFLASYONA DÖNEMEYECEĞİZ"

İş gücü piyasasının uygun şekilde soğuduğunu söyleyen Powell, bunu çok dikkatli şekilde izlediklerini vurguladı. Powell, "Bu yıl veya gelecek yıl yüzde 2 enflasyona geri döneceğimizi düşünmüyoruz. Belki gelecek yılın sonlarında görebiliriz. Önemli olan, gerçek bir ilerleme kaydediyor olmamız" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti! Alvaro Morata kararını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çalışan kadınlara 325 euro bakıcı desteği! Bakan Işıkhan başvuru sayısını açıkladı - EkonomiÇalışan kadınlara 325 euro bakıcı desteğiABD’li Citibank’tan sonra Alman Deutsche... Yabancının TL sevdası arttı, dolar düşüyor! - EkonomiYabancının TL sevdası arttı, dolar düşüyor!Gram altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş büyük fırsatı açıkladı - EkonomiUzman isim büyük fırsatı açıkladıUzaktan ve ikinci öğretimde okuyanlar dikkat! Öğretim katkı payları ile öğrenim ücretleri belli oldu - EkonomiÖğretim katkı payları ile öğrenim ücretleri belli olduDeutsche Bank stratejistleri yatırım için Türkiye'yi işaret etti: Ya şimdi ya hiçbir zaman - EkonomiYatırım için Türkiye'yi işaret ettilerSosyal destek kart ödemelerine yüzde 100 zam geldi - EkonomiSosyal destek kart ödemelerine yüzde 100 zam geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...