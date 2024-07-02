Fed Başkanı Powell'dan piyasaların gözlediği faiz açıklaması geldi

Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizde indirime gidilip gidilmeyeceğine yönelik açıklamalarına odaklandı. Powell ise, ""Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız" değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu. Geçen yılın ikinci yarısında büyüme ve iş gücü piyasası açısından "olağanüstü" olduğunu anımsatan Powell, bunun bu yılın ilk yarıda da devam ettiğini söyledi.

DİKKAT ÇEKEN FAİZ AÇIKLAMASI

Para politikasını gevşetmeye başlamadan önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşeceğinden daha emin olmak istediklerini vurgulayan Powell, son zamanlarda görülen türden daha fazla veri tespit etmek istediklerini yineledi. Powell, iş gücü piyasasının güçlü kalmasını istediklerine dikkati çekerek, iş gücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflamasının politika tepkisi gerektirebileceğini dile getirdi.

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"GEREKSİZ YERE BALTALAYABİLİRİZ"

İlk faiz indiriminin eylül ayında olup olmayacağına yönelik soruya cevap vermekten kaçınan Powell, "Bugün burada belirli tarihlere değinmeyeceğim. Çok erken gidersek enflasyonu düşürmek için yaptığımız iyi işi boşa çıkarabileceğimizin ve çok geç gidersek büyümeyi ve toparlanmayı gereksiz yere baltalayabileceğimizin farkındayız." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 2 ENFLASYONA DÖNEMEYECEĞİZ"

İş gücü piyasasının uygun şekilde soğuduğunu söyleyen Powell, bunu çok dikkatli şekilde izlediklerini vurguladı. Powell, "Bu yıl veya gelecek yıl yüzde 2 enflasyona geri döneceğimizi düşünmüyoruz. Belki gelecek yılın sonlarında görebiliriz. Önemli olan, gerçek bir ilerleme kaydediyor olmamız" dedi.