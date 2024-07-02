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AK Partili isime silahlı saldırı! Eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz çatışmada hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ak Parti, Rize, Silahlı Kavga, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de bir dönem belediye başkanlığı yapan AK Partili isimden acı haber geldi. Eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

AK Partili isimden üzücü haber... Rize'de bir şahısla tartışan AK Partili eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

AK PARTİLİ İSİM SİLAHLI ÇATIŞMADA ÖLDÜ

Rize'nin Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında Eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, H.K. isimli şahısla bir iş yerinde tartışma başladı. Dakikalar ilerledikçe caddeye taşan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 

AK Partili isime silahlı saldırı! Eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz çatışmada hayatını kaybetti - 1. Resim

H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti. Yaralanan Aytemiz olay yerinde dizlerinin üzerine çöktü. Vatandaşların yardım ettiği Aytemiz, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aytemiz bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AK Partili isime silahlı saldırı! Eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz çatışmada hayatını kaybetti - 2. Resim

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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