Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik! Lav akıntıları ve kül bulutları oluştu

Endonezya'nın en aktif yanardağı Merapi'de devam eden volkanik hareketlilik sonucunda lav akıntıları ve lav bulutları oluştu.

En aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttü

En aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttü

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan ve ülkenin en aktif yanardağı olarak bilinen Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluştu.

Jeolojik Afet Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BPPTKG) tarafından yayınlanan rapora göre; deniz seviyesinden 2.968 metre yükseklikteki Merapi Dağı'nda, maksimum 1600 metre fırlatma mesafesine sahip 13 akkor lav akıntısı meydana geldi.

Üçüncü seviyedeki alarm durumu devam ediyor.