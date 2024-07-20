Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik! Lav akıntıları ve kül bulutları oluştu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Endonezya'nın en aktif yanardağı Merapi'de devam eden volkanik hareketlilik sonucunda lav akıntıları ve lav bulutları oluştu.
Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan ve ülkenin en aktif yanardağı olarak bilinen Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik sonucunda kül bulutları ve lav akıntıları oluştu.
Jeolojik Afet Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BPPTKG) tarafından yayınlanan rapora göre; deniz seviyesinden 2.968 metre yükseklikteki Merapi Dağı'nda, maksimum 1600 metre fırlatma mesafesine sahip 13 akkor lav akıntısı meydana geldi.
Üçüncü seviyedeki alarm durumu devam ediyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı