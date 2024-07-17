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En aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Etna Yanardağı, İtalya, Volkan Patlaması, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'nın yeniden faaliyet geçmesinin ardından lav ve kül püskürttüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Son dakika Etna Yanardağ patlamasına dair görüntülerle beraber aktif mi, nerede merak edildi.

İtalya'da yer alan Etna Yanardağı'nın son zamanlarda sık sık faaliyete geçmesi gündem olurken lav ve kül püskürttüğü anlar çok konuşuldu. Türkiye'de yanardağ var mı merak edilirken Etna'nın nerede olduğu da araştırıldı.

Üç bin 357 metre yüksekliğindeki Etna'nın lav püskürttüğü görüntüleri ise paylaşılmaya devam ediyor.

ETNA YANARDAĞI SON DAKİKA PATLAMASI GÖRÜNTÜLERİ

Etna'nın yeniden faaliyete geçmesiyle beraber Voragine kraterinde patlama oldu. Üç bin 357 metre yüksekliğindeki Etna lav ve kül püskürttü.

En aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttü - 1. Resim

ETNA YANARDAĞ NEREDE, AKTİF Mİ?

Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna, İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alıyor.

En aktif yanardağ olan Etna, patlamasının ardından lav ve kül püskürttü - 1. Resim

TÜRKİYE'DE YANARDAĞ VAR MI?

Türkiye'nin en riskli yanardağı Nemrut Dağı olarak bilinirken 564 yıldır faaliyete geçmediği söyleniyor.

Süphan dağı sönmüş olurken, bir diğer volkan ise Tendürek volkanıdır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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