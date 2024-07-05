Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Etna ve Stromboli yanardağları nedeniyle yüksek alarm! İtalya'da sokakları kül kapladı, uçuşlar askıya alındı

Etna ve Stromboli yanardağları nedeniyle yüksek alarm! İtalya'da sokakları kül kapladı, uçuşlar askıya alındı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Dünya Haberleri

İtalya'da Etna ve Stromboli yanardağı nedeniyle yüksek alarm verildi. Lav püskürtmesinin devam etmesi nedeniyle ülkede uçuşlar askıya alındı.

Sel, heyelan, yangın gibi iklim olayları dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. İtalya'nın meşhur yanardağları Etna ve Stromboli'de meydana gelen patlamaların ardından günlerdir lav ve kül püskürtmeleri sürüyor. Sicilya'da yanardağ patlamaları nedeniyle alarm seviyesi yükseldi. Uçuşlar çift yönlü olarak askıya alındı.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

İtalya’daki aktif yanardağlar olan Etna ve Stromboli Yanardağı’nda hareketlilik sürüyor. Patlamaların meydana geldiği iki yanardağın da lav ile kül püskürtmeye devam etmesi nedeniyle Sicilya Adası’nda alarm seviyesi yükseltildi.

ETNA'DAKİ LAVLAR GECEYİ AYDINLATTI

Etna Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar geceyi aydınlatırken, Stromboli Yanardağı’nda lavlar denize aktı.

Etna ve Stromboli yanardağları nedeniyle yüksek alarm! İtalya'da sokakları kül kapladı, uçuşlar askıya alındı - 1. Resim

SOKAKLAR KÜLLE KAPLANDI, UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Sicilya’nın doğu kıyısındaki Catania kentinde sokaklar ve araçlar volkanik külle kaplandı, Catania-Fontanarossa Havaalanı geçici olarak kapatıldı.

Etna ve Stromboli yanardağları nedeniyle yüksek alarm! İtalya'da sokakları kül kapladı, uçuşlar askıya alındı - 2. Resim

Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, “Catania Havalimanı'ndaki pist volkanik kül yağışı nedeniyle kullanılamaz durumdadır. Hem gelişler hem de gidişler askıya alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Stromboli için en üst düzeyde kırmızı alarm verildiğini belirterek, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Musumeci, Stromboli'nin izlendiğini ve acil durumlarda tahliye planlarının hazır olduğunu aktardı.

İtalya itfaiyesi, adadaki görevli sayısının önlem olarak 2 katına çıkarıldığını belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
İspanya Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Almanya'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktıYoutube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hizbullah ve Kassam Tugayları'ndan peş peşe saldırı! Çok sayıda İsrail askeri öldü - DünyaHizbullah ve Kassam Tugayları'ndan peş peşe saldırı!Avrupa'da savaşa işaret etmişti! Orban 'barış' için Putin ile el sıkıştı - DünyaMacar lider Orban 'barış' için Putin ile el sıkıştıKendisini ısıran yılanı, 2 kez ısırarak öldürdü! İşte ilk sözleri - DünyaKendisini ısıran zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdüİngiltere'de 'Keir Starmer' dönemi resmen başladı - Dünyaİngiltere'de Starmer dönemi resmen başladıMuhafazakar Parti'nin hezimeti İngiltere Başbakanı Sunak'ı koltuğundan etti - Dünyaİngiltere Başbakanı Sunak istifa ettiKırgızistan'da darbe girişimi! Grup etkisiz hale getirildi, gözaltılar var - DünyaKırgızistan'da darbe girişimi! Gözaltılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...