Etna ve Stromboli yanardağları nedeniyle yüksek alarm! İtalya'da sokakları kül kapladı, uçuşlar askıya alındı

İtalya'da Etna ve Stromboli yanardağı nedeniyle yüksek alarm verildi. Lav püskürtmesinin devam etmesi nedeniyle ülkede uçuşlar askıya alındı.

Sel, heyelan, yangın gibi iklim olayları dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. İtalya'nın meşhur yanardağları Etna ve Stromboli'de meydana gelen patlamaların ardından günlerdir lav ve kül püskürtmeleri sürüyor. Sicilya'da yanardağ patlamaları nedeniyle alarm seviyesi yükseldi. Uçuşlar çift yönlü olarak askıya alındı.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELDİ

İtalya’daki aktif yanardağlar olan Etna ve Stromboli Yanardağı’nda hareketlilik sürüyor. Patlamaların meydana geldiği iki yanardağın da lav ile kül püskürtmeye devam etmesi nedeniyle Sicilya Adası’nda alarm seviyesi yükseltildi.

ETNA'DAKİ LAVLAR GECEYİ AYDINLATTI

Etna Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar geceyi aydınlatırken, Stromboli Yanardağı’nda lavlar denize aktı.

SOKAKLAR KÜLLE KAPLANDI, UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Sicilya’nın doğu kıyısındaki Catania kentinde sokaklar ve araçlar volkanik külle kaplandı, Catania-Fontanarossa Havaalanı geçici olarak kapatıldı.

Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, “Catania Havalimanı'ndaki pist volkanik kül yağışı nedeniyle kullanılamaz durumdadır. Hem gelişler hem de gidişler askıya alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Stromboli için en üst düzeyde kırmızı alarm verildiğini belirterek, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Musumeci, Stromboli'nin izlendiğini ve acil durumlarda tahliye planlarının hazır olduğunu aktardı.

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İtalya itfaiyesi, adadaki görevli sayısının önlem olarak 2 katına çıkarıldığını belirtti.