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Haberler > Dünya > Etna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü

Etna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Etna Yanardağı&#039;nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya'nın aktif yanardağlarından Etna'da hareketlilik meydana geldi. Bunun sonucunda ise yanardağ halka şeklinde dumanlar püskürttü.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın 'Vortex ring' olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.

İşte o görüntüler:

Etna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü - 1. Resim

Etna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü - 2. Resim

Etna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü - 3. Resim

Etna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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