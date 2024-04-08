Etna Yanardağı'nda ilginç görüntüler! Halka şeklinde dumanlar püskürttü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İtalya'nın aktif yanardağlarından Etna'da hareketlilik meydana geldi. Bunun sonucunda ise yanardağ halka şeklinde dumanlar püskürttü.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın 'Vortex ring' olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.
İşte o görüntüler:
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı