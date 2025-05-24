Merhum Büyükelçi Şen’in dileği yerine geldi: Malta'da Atatürk caddesi açıldı

50 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi merhum Erdeniz Şen’in dileği yerine getirildi. Malta hükümetinin kararı doğrultusunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı, 19 Mayıs 2025’te Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Marsa’daki işlek bir caddeye verildi.

Malta hükümetinin geçtiğimiz yıl aldığı kararla, Marsa’daki tarihi Türk Şehitliği yakınlarında bulunan bir caddeye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı verildi. Açılış, merhum Türkiye'nin Valletta Büyükelçisi Erdeniz Şen’in dileği doğrultusunda 19 Mayıs 2025’te, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirildi.

Geçen sene Malta hükümeti, Marsa'daki tarihi Türk Şehitliği yakınında bulunan işlek bir caddeye Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verme kararı aldığı bildirilmişti.

'ATATÜRK CADDESİ - TRİQ ATATÜRK' İSMİ RESMİLEŞTİ

Türkiye'nin Valletta Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Malta Hükümeti aldığı bir kararla Marsa'daki Türk Şehitliği yakınlarında, Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle yapılan bir caddeye 'Atatürk Caddesi-Triq Atatürk' ismini vermiştir. Malta hükümetine teşekkür ederiz" ifadeleri yer almıştı.

"BURASI MALTA'NIN EN ÖNEMLİ BAĞLANTI NOKTASIYDI"

Merhum Büyükelçi Erdeniz Şen, caddenin adadaki Türk Şehitliği’ne çok yakın olduğunu ve Türk mühendisler tarafından inşa edilen Marsa kavşağı projesi üzerinde yer aldığını söylemişti. “Burası Malta'nın en önemli bağlantı noktası. Türk işçisinin alın teriyle yapılmış bir yol. Bu karar, Türkiye ile Malta arasındaki dostane ilişkilerin nişanesidir” ifadelerini kullanmıştı.

İLK ADIMI KEREM KIRATLI ATMIŞTI

Şen, caddeye Atatürk adının verilmesi fikrinin ilk kez kendisinden önceki Büyükelçi Kerem Kıratlı döneminde gündeme geldiğini, kendisinin de süreci takip ettiğini belirtmişti.

ERDENİZ ŞEN KİMDİR?

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Şen'in hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Meclisi Başkanlık Makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.