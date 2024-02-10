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    • Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı
    İran Dini Lideri Hamaney, Meta, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sosyal medya devi Meta, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in sosyal medya hesaplarını içerik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattı.

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İran'ın dini lideri Hamaney'in Ayetullah Hamaney’in Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı. Yapılan açıklamada, Hamaney’in “tehlikeli örgütler ve kişiler” politikasını defalarca ihlal ettiği belirtildi. Yasağa dair detay verilmedi.

    ŞİDDET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA SIKI UYGULAMA

    Öte yandan, Meta, Ekim ayında Meta İsrail-Filistin savaşı sırasında şiddet içerikli paylaşımlara ilişkin politikalarının daha sıkı uygulanacağını açıklamıştı. Hamaney, 7 Ekim olaylarında Hamas’a destek paylaşımında bulunmuştu.

    Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı

    TWİTTER HESABI AKTİF

    Hamaney’in eskiden Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformundaki hesabı ise aktif.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İran Dini Lideri HamaneyMeta
    Haberler > Dünya > Meta, İran dini lideri Hamaney’in sosyal medya hesaplarını kapattı
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