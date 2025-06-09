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Metrolar ile yer altı otoparklarını sığınak yapacaklar! 'Savaş riski var' diyerek duyurdular

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'nın metro istasyonlarını ve yer altı otoparklarını sığınaklara dönüştürmek istediği belirtildi. Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, Berlin yönetimin 'Avrupa'nın büyük bir savaş riski' ile karşı karşıya olduğuna inandığını ifade etti.

Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, Avrupa'da büyük bir savaş riski konusunda endişeli olduklarını belirterek, bu nedenle tünelleri, metro istasyonlarını, yer altı otoparklarını ve kamu binalarının bodrumlarını sığınaklara dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Tiesler Süddeutsche gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına dikkati çekerek, "Uzun süre boyunca, Almanya'da savaşın hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığına dair yaygın inanç vardı. Bu değişti. Avrupa'da büyük bir savaş riski konusunda endişeliyiz." dedi.

Metrolar ile yer altı otoparklarını sığınak yapacaklar! 'Savaş riski var' diyerek duyurdular - 1. Resim

ALMANYA'DA SAVAŞ HAZIRLIĞI

Çok yüksek koruma gereksinimi olan yeni sığınakların çok para ve zaman gerektireceğine işaret eden Tiesler, "Daha hızlı çözüme ihtiyacımız var. Bu nedenle tünelleri, metro istasyonlarını, yer altı otoparklarını ve kamu binalarının bodrumlarını sığınaklara dönüştürmek istiyoruz. Böylece bir milyon sığınak yeri oluşturacağız." diye konuştu.

Metrolar ile yer altı otoparklarını sığınak yapacaklar! 'Savaş riski var' diyerek duyurdular - 2. Resim

BÜYÜK BİR BÜTÇE GEREKİYOR 

Tiesler, mevcut sığınak ağının yetersiz olduğunu, bu yaz kapsamlı plan sunacaklarını ve sığınak ağının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "4 yıl içerisinde sivil savunma önlemleri için 10 milyar avroya, 10 yıllık süre içinse 30 milyar avroya ihtiyaç duyuluyor." ifadesini kullandı.

Metrolar ile yer altı otoparklarını sığınak yapacaklar! 'Savaş riski var' diyerek duyurdular - 3. Resim

Gazetedeki haberde ayrıca ülkede Soğuk Savaş döneminden kalma 2000 sığınak ve barınaktan bugün sadece 580'inin mevcut olduğu ve bunların da tümünün kullanıma uygun olmadığı vurgulandı.

Ayrıca Almanya'daki sığınaklarda yalnızca 480 bin kişilik yer bulunduğuna sadece yüzde 0,5'inin bu sığınaklarda korunabileceğine işaret edildi.

Haberde, Finlandiya örneği verilerek ülkede 4,8 milyon kişiye yer sağlayan 50 binden fazla sığınak bulunduğu belirtildi.

Bunun savaş döneminde Finlandiya nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin güvenli yere sığınabileceği anlamına geldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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