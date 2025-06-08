Yunan basını duyurdu: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye açık ara önde

Pentapostagma gazetesine göre Atina, insansız hava araçlarıyla yürütülen modern savaşlara hazır değil. Türkiye ise çoktan gökyüzünde üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Gazete, bürokratik engellerin Yunan savunma sanayisini felç ettiğini yazdı.

Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, bugün yayınladığı haberinde, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları (İHA) alanında Türkiye karşısında ciddi bir dezavantaj içinde olduğunu öne sürdü.

Haberde, ülkedeki kurumsal çerçeve, ağır bürokrasi, dijital altyapı eksiklikleri ve yasal prosedürlerin İHA üretimini ve savunma entegrasyonunu büyük ölçüde yavaşlattığı ifade edildi.

"TÜRKİYE KÜRESEL İHRACATÇI, BİZ DAHA ÜRETİM ÖNCESİNDEYİZ"

Yazar, Türkiye'nin TB2, Akıncı ve Kızılelma gibi gelişmiş İHA'lar üretip 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine değindi.

Türkiye’nin, İHA programını yapay zeka destekli operasyon kabiliyeti ve yüksek vuruş gücüyle ileri taşıdığına işaret edilen haberde, savunma sistemlerinde "Demir Kubbe" benzeri çözümlerin de geliştirildiği vurgulandı.

3 YIL ÜRETİM UFKU, 5 YIL İHALE SÜRECİ

Yunanistan’da İHA üretimi için en az üç yıllık bir zaman çizelgesi bulunduğu ve mevcut yasal sistemin savunma ekipmanı tedarikini büyük ölçüde geciktirdiği kaydedildi. Pentapostagma, 3978/2011 sayılı yasaya göre, savunma sistemlerinin bağış ya da ihale yoluyla edinilmesi gerektiğini ve bu sürecin çoğu zaman 5 yıla kadar uzayabildiğini belirtti.

PİLOT VAR, POLİGON YOK

Yunanistan'da insansız hava araçlarını kullanabilecek personelin sertifikayı özel sektörden yüksek maliyetle temin ettiği, ancak bu eğitimlerin resmi olarak Silahlı Kuvvetler tarafından verilmediği bilgisi paylaşıldı. Haberde ayrıca, İHA testleri için gerekli poligon izinlerinin dahi prosedürlere takıldığı ifade edildi.

"İTHALATA BAĞIMLI KALDIK"

Haberde, Yunanistan’ın yerli üretim kapasitesinin sınırlı olduğu ve ülkenin büyük ölçüde yabancı teknolojiye bağımlı hale geldiği öne sürüldü. Aynı zamanda, bürokratik engellerin, sertifikasyon eksikliklerinin ve koordinasyon problemlerinin İHA alanındaki ilerlemeyi durdurduğu kaydetti.