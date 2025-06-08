Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yunan basını duyurdu: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye açık ara önde

Yunan basını duyurdu: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye açık ara önde

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yunan basını duyurdu: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye açık ara önde
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pentapostagma gazetesine göre Atina, insansız hava araçlarıyla yürütülen modern savaşlara hazır değil. Türkiye ise çoktan gökyüzünde üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Gazete, bürokratik engellerin Yunan savunma sanayisini felç ettiğini yazdı.

Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, bugün yayınladığı haberinde, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları (İHA) alanında Türkiye karşısında ciddi bir dezavantaj içinde olduğunu öne sürdü.

Haberde, ülkedeki kurumsal çerçeve, ağır bürokrasi, dijital altyapı eksiklikleri ve yasal prosedürlerin İHA üretimini ve savunma entegrasyonunu büyük ölçüde yavaşlattığı ifade edildi.

Yunan basını duyurdu: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye çoktan önde - 1. Resim

"TÜRKİYE KÜRESEL İHRACATÇI, BİZ DAHA ÜRETİM ÖNCESİNDEYİZ"

Yazar, Türkiye'nin TB2, Akıncı ve Kızılelma gibi gelişmiş İHA'lar üretip 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine değindi.

Türkiye’nin, İHA programını yapay zeka destekli operasyon kabiliyeti ve yüksek vuruş gücüyle ileri taşıdığına işaret edilen haberde, savunma sistemlerinde "Demir Kubbe" benzeri çözümlerin de geliştirildiği vurgulandı.

Yunan basını duyurdu: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye çoktan önde - 2. Resim

3 YIL ÜRETİM UFKU, 5 YIL İHALE SÜRECİ

Yunanistan’da İHA üretimi için en az üç yıllık bir zaman çizelgesi bulunduğu ve mevcut yasal sistemin savunma ekipmanı tedarikini büyük ölçüde geciktirdiği kaydedildi. Pentapostagma, 3978/2011 sayılı yasaya göre, savunma sistemlerinin bağış ya da ihale yoluyla edinilmesi gerektiğini ve bu sürecin çoğu zaman 5 yıla kadar uzayabildiğini belirtti.

PİLOT VAR, POLİGON YOK

Yunanistan'da insansız hava araçlarını kullanabilecek personelin sertifikayı özel sektörden yüksek maliyetle temin ettiği, ancak bu eğitimlerin resmi olarak Silahlı Kuvvetler tarafından verilmediği bilgisi paylaşıldı. Haberde ayrıca, İHA testleri için gerekli poligon izinlerinin dahi prosedürlere takıldığı ifade edildi.

"İTHALATA BAĞIMLI KALDIK"

Haberde, Yunanistan’ın yerli üretim kapasitesinin sınırlı olduğu ve ülkenin büyük ölçüde yabancı teknolojiye bağımlı hale geldiği öne sürüldü. Aynı zamanda, bürokratik engellerin, sertifikasyon eksikliklerinin ve koordinasyon problemlerinin İHA alanındaki ilerlemeyi durdurduğu kaydetti.

Kaynak: Dış Haberler
Pekin'de Çin Seddi'ni aştık! İstanbul'a 4'te 4'le dönüyoruzBülent Ersoy, mal varlığını açıkladı: Ferdi Tayfur’la ortaklığı ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Avrupa kasabası taşınana bedava ev veriyor - DünyaAvrupa kasabası taşınana bedava ev veriyor!Güney Amerika'da korkutan deprem: Kolombiya 6,5 büyüklüğünde sarsıldı - DünyaÜlke 6,5 büyüklüğünde depremle sarsıldıTürkiye devreye girdi, takas başlıyor! Rusya ve Ukrayna ilk adımı attı - DünyaTürkiye devreye girdi, esir takası başlıyor!Dünya bu operasyonu konuşuyor! İsrail’in gizli nükleer planları İran’ın elinde! Operasyonun şifreleri ortaya çıktı - Dünyaİsrail’in gizli nükleer planları İran’ın elinde!Süveyş Kanalı'na rakip mi geliyor? Dünyanın en büyük şantiyesinde liman görüntülendi - DünyaSüveyş Kanalı'na rakip mi geliyor?Türk aktivistlerin bulunduğu Madleen gemisine Siyonist Bakan'dan gözdağı! "Harekete geçiyoruz" - DünyaSiyonist Bakan’dan Türk aktivistlere gözdağı
Sonraki Haber Yükleniyor...