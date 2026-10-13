Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Milli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İspanya’nın Milli Günü kapsamında Madrid’de düzenlenen askeri geçit töreninde, savaş uçaklarının gökyüzünde oluşturduğu bayrak gösterisi yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle yarım kaldı. Eurofighter Typhoon uçaklarından bazılarının renkli duman sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle İspanya bayrağı gökyüzüne tam olarak çizilemezken, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaydet
|

İspanya’nın Milli Günü dolayısıyla başkent Madrid’de düzenlenen askeri geçit törenine, İspanya Kralı 6. Felipe ve tahtın varisi Prenses Leonor’un yanı sıra Başbakan Pedro Sanchez, parti liderleri, üst düzey yetkililer ve büyükelçiler de katıldı.

Kutlamalar kapsamında gökyüzünde İspanya bayrağını oluşturmak üzere havalanan Eurofighter Typhoon savaş uçakları, renkli duman sistemlerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle beklenen görüntüyü ortaya çıkaramadı.

Milli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı
Başlık ResmiMilli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı

RENKLİ DUMAN SİSTEMİ DÜZGÜN ÇALIŞMADI

Albacete’deki Los Llanos Hava Üssü’nde konuşlu 14. Kanat’a bağlı dört Eurofighter Typhoon savaş uçağı, kırmızı ve sarı renkli dumanlar bırakarak İspanya bayrağını gökyüzüne çizmeye çalıştı. Ancak İspanyol basınında yer alan haberlere göre, uçaklardan birinin sarı renkli duman sistemi düzgün çalışmadı. Bir başka uçağın da kırmızı renkli dumanı planlandığı şekilde çıkaramadığı belirtildi.

Milli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı
Başlık ResmiMilli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle İspanya bayrağının kırmızı-sarı-kırmızı renkleri gökyüzünde tam olarak oluşturulamadı. Bu yılki gösteri, daha önce bayrak çizme görevini üstlenen Patrulla Águila akrobasi ekibinin faaliyetlerinin 2025’te sona ermesinin ardından ilk kez Eurofighter savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi.

Milli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı
Başlık ResmiMilli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı

Törende 4 bin 380 askeri personelin yanı sıra 144 araç, 39 motosiklet ve 286 at geçiş yaptı. Ayrıca 34 savaş ve eğitim uçağı, 16 nakliye uçağı ve 32 helikopter başkent semalarında uçtu. Kutlamalarda Kral 6. Felipe’ye sevgi gösterileri yapılırken, Başbakan Sanchez’e yönelik tepkiler de dikkat çekti.

Gökyüzünde yaşanan teknik aksaklık sosyal medya gündemine düşerken, kullanıcılardan da yorum yağdı.

ÖNERİLEN HABERLER
Enerji krizi Küba
DÜNYA

Enerji krizi Küba'ya geri adım attırdı! Yabancı yatırımcılara kapılarını açacak
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.