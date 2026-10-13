İspanya’nın Milli Günü kapsamında Madrid’de düzenlenen askeri geçit töreninde, savaş uçaklarının gökyüzünde oluşturduğu bayrak gösterisi yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle yarım kaldı. Eurofighter Typhoon uçaklarından bazılarının renkli duman sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle İspanya bayrağı gökyüzüne tam olarak çizilemezken, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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İspanya’nın Milli Günü dolayısıyla başkent Madrid’de düzenlenen askeri geçit törenine, İspanya Kralı 6. Felipe ve tahtın varisi Prenses Leonor’un yanı sıra Başbakan Pedro Sanchez, parti liderleri, üst düzey yetkililer ve büyükelçiler de katıldı.

Kutlamalar kapsamında gökyüzünde İspanya bayrağını oluşturmak üzere havalanan Eurofighter Typhoon savaş uçakları, renkli duman sistemlerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle beklenen görüntüyü ortaya çıkaramadı.

Milli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı

RENKLİ DUMAN SİSTEMİ DÜZGÜN ÇALIŞMADI

Albacete’deki Los Llanos Hava Üssü’nde konuşlu 14. Kanat’a bağlı dört Eurofighter Typhoon savaş uçağı, kırmızı ve sarı renkli dumanlar bırakarak İspanya bayrağını gökyüzüne çizmeye çalıştı. Ancak İspanyol basınında yer alan haberlere göre, uçaklardan birinin sarı renkli duman sistemi düzgün çalışmadı. Bir başka uçağın da kırmızı renkli dumanı planlandığı şekilde çıkaramadığı belirtildi.

Milli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle İspanya bayrağının kırmızı-sarı-kırmızı renkleri gökyüzünde tam olarak oluşturulamadı. Bu yılki gösteri, daha önce bayrak çizme görevini üstlenen Patrulla Águila akrobasi ekibinin faaliyetlerinin 2025’te sona ermesinin ardından ilk kez Eurofighter savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi.

Milli gün kutlamalarına damga vurdu! Gökyüzü gösterisi hüsranla bitti, herkes bakakaldı

Törende 4 bin 380 askeri personelin yanı sıra 144 araç, 39 motosiklet ve 286 at geçiş yaptı. Ayrıca 34 savaş ve eğitim uçağı, 16 nakliye uçağı ve 32 helikopter başkent semalarında uçtu. Kutlamalarda Kral 6. Felipe’ye sevgi gösterileri yapılırken, Başbakan Sanchez’e yönelik tepkiler de dikkat çekti.

Gökyüzünde yaşanan teknik aksaklık sosyal medya gündemine düşerken, kullanıcılardan da yorum yağdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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