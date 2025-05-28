Milyonları öldüren virüs geri döndü! Hindistan’da vaka sayısı yeniden 1.000’i aştı

Dünya bir kez daha alarma geçiyor! Milyonlarca cana mal olan COVID-19 pandemisi, Hindistan’da yeniden yükselişe geçti. Ülkede aktif vaka sayısı bir haftada dört kat artarak 1.000’i aşarken, en fazla artış Kerala eyaletinde görüldü.

Hindistan genelinde aktif COVID-19 vaka sayısı yeniden 1.000’in üzerine çıktı. Ülkenin güneyinde yer alan Kerala eyaleti ise 430 aktif vaka ile en çok etkilenen bölge oldu.

Yalnızca son bir haftada 335 yeni enfeksiyon tespit edilen eyalette, aynı süreçte 2 ölüm de kayıtlara geçti.

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YENİ VARYANTLAR ORTAYA ÇIKTI: NB.1.8.1 VE LF.7 TAKİP ALTINDA

Ülkedeki Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, sadece 19 Mayıs’tan bu yana Kerala’da 335 yeni enfeksiyon görüldü. Aynı dönemde 105 kişi iyileşti, ancak iki kişinin COVID-19 kaynaklı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeni vaka artışı, COVID-19’un daha önce tespit edilmemiş iki alt varyantı olan NB.1.8.1 ve LF.7’nin görülmeye başlandığı bir döneme denk geldi.

Dünya Sağlık Örgütü bu varyantları “yakından izlenmesi gereken” mutasyonlar listesine dahil ettiğini duyurdu.

UZMANLARDAN UYARI

Şu ana kadar vakaların büyük bölümünde hastalık hafif seyrediyor. Boğaz ağrısı, kas ağrısı, öksürük ve hafif ateş gibi semptomlar görülüyor. Ancak sağlık yetkilileri halkı maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi temel önlemleri uygulamaya devam etmeye çağırıyor.

COVID-19'UN GERİ DÖNÜŞÜ MÜ?

Hindistan Sağlık Bakanlığı, hastanelerin muhtemel bir artışa karşı hazır olduğunu duyurdu. Henüz panik yapılacak bir durum olmadığını belirten yetkililer, halktan özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olmasını istedi.

500 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Mart 2020’de başlayan salgında Hindistan iki büyük dalga yaşadı ve 500 binden fazla can kaybı verdi. Kerala, salgının başlangıcında ilk vakaların görüldüğü bölge olarak kayıtlara geçmişti.