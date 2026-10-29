Tayland’da para biriktirdiği kasayı açan genç kadın, para destelerinin yüzlerce böcek tarafından kemirilerek kullanılmaz hale geldiğini fark etti. Kasayı en son 1 ay önce açtığını, yaklaşık 1 milyon 400 bin lirasının bulunduğunu belirten kadın, o anları sosyal medya hesabından “Parayı kasada tutmanın onu güvende tuttuğunu sanıyoruz. Hırsızlardan koruduğu kesin ama termitlerden değil” notunu düşerek paylaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tayland'da yaşanan bir olay duyanları hayrete düşürdü. Nanny Irin isimli bir kadın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

MİLYONLARINI BÖCEK YEDİ

Evinin taksitlerini ödemek için biriktirdiği yaklaşık 1 milyon 400 bin lirayı kasasında saklayan kadın, kasayı açtığında gördüğü manzara karşısına neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, kasayı açtığında banknotların büyük bölümünün termitler tarafından kemirilerek kullanılamaz hale geldiğini gördü.

Milyonlarını karıncalar yedi! Tayland’da akılalmaz olay, kasayı açtı hayatı altüst oldu

KASAYI 1 AY ÖNCE AÇMIŞ

Kasayı en son 1 ay önce açtığını belirten genç kadın, yıllardır biriktirdiği parasını korumak isterken karşılaştığı manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı. Para destelerinin arasında yüzlerce böcek olduğunu fark eden kadın, o anların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Milyonlarını karıncalar yedi! Tayland’da akılalmaz olay, kasayı açtı hayatı altüst oldu

Başına gelenleri sosyal medya hesabında anlatan Irin, şu ifadeleri kullandı:

Parayı kasada tutmanın onu güvende tuttuğunu sanıyoruz. Hırsızlardan koruduğu kesin ama termitlerden değil. Son kez açtığım zamandan beri bir ay bile geçmedi. Termitlerin ne zaman geldiğini bilmiyorum. Banka bile bunun karşılığını verebileceğini söyledi, ama yine de aynı miktarda değildi.

TERMİT NEDİR?

Halk arasında beyaz karınca olarak anılan termitler koloni halinde yaşayan, özellikle ahşap ve selüloz bazlı organik maddeleri yiyerek beslenen ve yapılara ciddi maddi hasarlar verebilen sosyal bir böcek türüdür.

Milyonlarını karıncalar yedi! Tayland’da akılalmaz olay, kasayı açtı hayatı altüst oldu

Hamamböcekleri (Blattodea) ile aynı takımdan evrilen termitler, genellikle 1-2 yıl yaşar. Lraliçe termitlerin ömrü onlarca yılı bulabilir. Genellikle toprak altında, çürüyen kütüklerin içinde veya sıcak iklimlerde topraktan inşa ettikleri, boyu 4-5 metreyi bulan devasa kulelerde yaşarlar. Temel besin kaynakları odun, ağaç kabuğu, yaprak ve selülozdur. Sindirim sistemlerindeki özel mikroorganizmalar sayesinde sert odun liflerini parçalayabilirler.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala