25 Aralık 2023 09:03 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:15

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan savaşın 80'inci gününe girerken, ateşkes için müzakereler devam ediyor. Suudi Arabistan merkezli Eş-Şark (Doğu)'ın Mısır'daki yetkililerden edindiği bilgilere göre, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye 3 aşamalı bir teklif sunulduğu ve Haniye'nin buna 'sıcak baktığı' belirtildi.

İLK AŞAMA: REHİNE TAKASI

Kademeli olarak ilerletileceği belirtilen anlaşmanın ilk adımında; Hamas, rehin tuttuğu kadın, çocuk ve yaşlı erkekleri, özellikle de hasta olanları serbest bırakacak. Taraflar uygun gördüğü takdirde uzatılabilecek 2 haftalık ateşkeste, Hamas 40 rehineyi serbest bırakırken, İsrail 120 rehineyi iade edecek. Ayrıca, tanklar Gazze'den geri çekilirken bölgeye gelecek olan insani yardıma engel olunmayacak.

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ

Teklif içinde Gazze ile Batı Şeria'yı siyasi olarak birleştirecek bir karar da bulunuyor. Buna göre, Mısır'ın yardımıyla "ulusal diyalog" oluşturulacak ve uzmanların bulunduğu bir hükümet aracılığıyla Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistin'deki seçimlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

KAPSAMLI ATEŞKES

Son olarak, bütün direniş grupları ile İsrail arasında, bütün rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir aşamaya gidilecek. İsrail, Gazze Şeridi'nden çekilecek ve Gazzelilerin kuzeye dönmelerine izin verecek.

Bu teklifin ancak Filistin'in siyasi birliği sağlandıktan sonra gerçekleştirileceğini belirten Eş-Şark'ın haberine göre, İsrail'in bu teklifi kabul etmesi için ABD tarafından baskılanması bekleniiliyor.