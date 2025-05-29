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Moskova-Kiev arasında bilek güreşi sürüyor! Ateşkeste 'histeri' suçlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Moskova-Kiev arasında bilek güreşi sürüyor! Ateşkeste &#039;histeri&#039; suçlaması
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ile Ukrayna 'Türkiye ve ABD öncülüğünde' süren ateşkes görüşmelerinin gölgesinde bilek güreşini sürdürüyor. Karşılıklı suçlama açıklamalarına Moskova'dan bir yenisi daha eklendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerle ilgili pozisyonu net değil. Karşı tarafta histeri var" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere ilişkin pozisyonunun net olmadığını belirterek, "(Ukrayna) Öbür tarafta histeri var." dedi.

Zaharova, "Rossiya-1" televizyon kanalında katıldığı bir programda, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

Moskova-Kiev arasında bilek güreşi sürüyor! Ateşkeste 'histeri' suçlaması - 1. Resim

MOSKOVA'DAN KİEV'E 'HİSTERİ' SUÇLAMASI

Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere katılıp katılmayacağını henüz açıklamadığına işaret eden Zaharova, "Pozisyonlarında netlik yok. Müzakerelerin tarihi, formatı, heyetin içeriği karşı tarafa iletildi. Rus heyet başkanı planlarını sürekli açıklıyor. (Ukrayna) Öbür tarafta histeri var." diye konuştu.

Sözcü Zaharova, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek heyetin, İstanbul'daki müzakerelerdekiyle aynı olacağını söyledi.

Moskova-Kiev arasında bilek güreşi sürüyor! Ateşkeste 'histeri' suçlaması - 2. Resim

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti.

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katılmıştı.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov yer almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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