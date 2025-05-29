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ABD bir kez daha İstanbul'u işaret etti! Rusya ve Ukrayna doğrudan mı görüşecek?

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD bir kez daha İstanbul&#039;u işaret etti! Rusya ve Ukrayna doğrudan mı görüşecek?
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes müzakerelerine dair yapılan açıklamada "Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapacaklarını umuyoruz. Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ile Ukrayna arasında gelecek hafta İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapılmasını umduklarını kaydederek, "Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD bir kez daha İstanbul'u işaret etti! Rusya ve Ukrayna doğrudan mı görüşecek? - 1. Resim

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Leavitt, "Anladığım kadarıyla ve umuyoruz ki Rusya ile Ukrayna, önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşmeler ve müzakereler yapacaklar. Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu toplantı, Başkan'ın (Donald Trump) iki tarafın bir araya gelip doğrudan müzakere etmeleri için teşvik ve ısrar ettiği bir toplantıdır." değerlendirmesini yaptı.

ABD bir kez daha İstanbul'u işaret etti! Rusya ve Ukrayna doğrudan mı görüşecek? - 2. Resim

PUTİN İLE ZELENSKİY DOĞRUDAN GÖRÜŞECEK Mİ?

ABD'li sözcü, savaşın başından itibaren Trump'ın bu çatışmayı sona erdirmeyi istediği ve bu yüzden hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kamuoyu önünde defalarca doğrudan görüşme çağrısı yaptığını hatırlattı.

ABD bir kez daha İstanbul'u işaret etti! Rusya ve Ukrayna doğrudan mı görüşecek? - 3. Resim

Leavitt ayrıca, Trump'ın bu görüşmelere ABD'den bir temsilci gönderip göndermeyeceği ile ilgili bir soruya, "Henüz belli değil, Başkan'ın bir temsilci göndermeyi planlayıp planlamadığını size bildireceğiz." diye cevap verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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