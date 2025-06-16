Mücevher gibi sandalyeye oturdu! Milyonluk eser kırıldı

İtalya’nın Verona kentindeki Maffei Müzesi’nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Fotoğraf çekmek isteyen bir turist, kristallerle süslenmiş sanat eserini gerçek sandalye sanarak üzerine oturdu. Mücevher görünümlü eser saniyeler içinde parçalandı.

İtalya'nın Verona kentinde bir müzeyi ziyaret eden bir adam, üzerinde oturduğu sanat eserini yanlışlıkla kırdı. Olayın ardından adam ve beraberindeki kadın, kimseye haber vermeden müzeden ayrıldı.

Olay, Verona’daki Palazzo Maffei Müzesinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çiftin “Van Gogh Sandalyesi” adı verilen sanat eserine yaklaşarak birbirlerinin fotoğraflarını çektiği, adamın ardından dengesini kaybederek üzerine düştüğü görüldü.

SWAROVSKİ KAPLI SANAT ESERİ ÇÖKTÜ

İtalyan sanatçı Nicola Bolla tarafından yapılan ve Swarovski kristalleriyle kaplı olan eser, ünlü ressam Vincent van Gogh’un sandalye tablosuna ithafen tasarlanmıştı. Kaza sırasında sandalyenin iki ön ayağı ve tabanı kırıldı.

"BU BİR KAZA AMA BU ŞEKİLDE DAVRANMAK KABUL EDİLEMEZ"

Müze Müdürü Vanessa Carlon, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bazen bir fotoğraf çekmek için beynimizi kaybediyoruz ve sonuçlarını düşünmüyoruz. Elbette bu bir kazaydı, ancak bu iki kişi bizimle konuşmadan ayrıldı – bu bir kaza değil.” dedi.

SANAT TARİHÇİSİ: GERÇEK SANDALYE OLMADIĞI BELLİYDİ

Müzede görev yapan sanat tarihçisi Carlotta Menegazzo, sandalyenin görsel olarak sağlam dursa da iç yapısının büyük ölçüde boş olduğunu ve sadece folyo ile bir arada tutulduğunu söyledi. "Üzerinde dokunulmaması gerektiğini belirten bir not vardı ve eser kaideye yerleştirilmişti. Gerçek bir sandalye olmadığı oldukça açıktı." dedi.

RESTORASYON TAMAMLANDI

Müze yetkilileri, kimlikleri henüz belirlenemeyen çift hakkında polisle iletişime geçildiğini, sanat eserinin ise başarılı bir restorasyon süreci sonrası yeniden sergilendiğini belirtti.