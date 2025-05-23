Musluklardan uranyum çıktı, içme suyu yasaklandı! Yunanistan'da halk ayaklandı

Yunanistan'ın Serez kentinde musluklardan akan sularda yüksek miktarda uranyum tespit edilmesi paniğe yol açtı. Avrupa Birliği'nin içme suyu standartları kapsamında yapılan kontroller sonucu beş bölgeye acil içme suyu yasağı getirildi. Belediyenin açıklamasının ardından binlerce kişi marketlere ve su dağıtım noktalarına akın etti. Halk, "musluktan zehir akıyor" diyerek yerel yönetime tepki gösterdi.

Yunanistan’ın Serez kentinde içme suyunda yüksek miktarda uranyum tespit edilmesi üzerine, beş bölgede musluk suyu kullanımı yasaklandı. Serez Belediyesi’ne bağlı içme suyu altyapısından sorumlu DEYAŞ kurumu, ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşlara suyu içme ve yemek pişirme amacıyla kullanmamaları yönünde acil uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği’nin yeni içme suyu direktifi kapsamında yapılan rutin kalite kontrollerinde ortaya çıkan kirlilik sonrası, yaklaşık 2.000 aktif su bağlantısı etkilendi. DEYAŞ, 22 Mayıs 2025 itibarıyla Hristos, Hrisopigi, Lefkonas, Metochi ve Melinikiotika bölgelerinde su kullanımına sınırlama getirdi.

"SU GÜVENLİ DEĞİL, ANALİZLER DEMOKRİTOS'A GÖNDERİLDİ"

Kirliliğin kesin kaynağını belirlemek için alınan numuneler, Yunanistan’ın uranyum analizi için akredite tek laboratuvarı olan Demokritos Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’ne gönderildi.

DEYAŞ Genel Müdürü Nikos Safarikas, “Halk sağlığını korumak önceliğimiz. Vatandaşlarımızı açık ve doğru şekilde bilgilendiriyoruz” dedi.

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BELEDİYE: İLK UYGULAYAN BİZ OLDUK

Serez Belediye Başkanı Varvara Mitliagka, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 itibarıyla zorunlu hale getireceği analiz çağrısına erken cevap verdiklerini belirterek, “9 Nisan’da genelge elimize ulaşır ulaşmaz kontrolleri başlattık. Yunanistan’da bu yönergeye uyan ilk belediyelerden biriyiz” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Serez Bölge Vali Yardımcısı Panagiotis Spyropoulos ise paniğe gerek olmadığını, ölçülü ve bilimsel yaklaşımın esas alındığını vurguladı. “DEYAŞ hızlı hareket ederek erken teşhis koydu. Test sonuçları doğrulanınca kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır” dedi. Diğer belediyelere de benzer kontroller yapmaları çağrısında bulundu.

FİLTRELEME PROJELERİ YOLDA

DEYAŞ, uranyum kirliliğini kalıcı olarak gidermek için filtreleme sistemleri kurmayı planladığını duyurdu. Kurum, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden gelecek talimatlara göre yasağın kaldırılması için yeni bir duyuru yayımlayacak.

UYARI: SUYUNUZU İÇMEYİN, YEMEK İÇİN KULLANMAYIN

Yetkililer, bölge halkını bir sonraki resmi açıklamaya kadar musluk suyunu içmemeleri ve yemek pişirme amacıyla kullanmamaları konusunda uyardı. Vatandaşlara düzenli bilgilendirme yapılacağı ve tüm önlemlerin titizlikle uygulanacağı ifade edildi.