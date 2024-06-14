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Nakil için hazırlıklar tamamlandı... Arafat’a sefer

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nakil için hazırlıklar tamamlandı... Arafat’a sefer

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 hacı adayını, 655 otobüs tahsis edereki özel operasyonla Arafat’a taşıyacak.

ABDULHAKİM ARVAS MEKKE - Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 hacı adayını, Mekke’nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat’a bugün öğleden sonra üç ayrı seferde 655 otobüs kullanarak taşıyacak. Arafat’ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat programı yapılacak.

Kur’ân-ı kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezî ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak. Arefe günü hacı adayları, öğle namazından sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cemederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.

 

Şeytan taşlamanın ardından otellerine geçecek olan hacı adayları, şükür kurbanının kesilmesinin ardından, tıraş olarak ihramdan çıkacaklar. Daha sonra ziyaret tavafı ve say yapmalarının ardından hacı ünvanını alacaklar.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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