NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'de Cumhuriyetçilerin kayıplar yaşadığı ara seçimlerin ardından Başkan Donald Trump'a mesaj gönderdiğini açıkladı. Hollanda televizyonuna konuşan Rutte, Trump'a "Başını dik tut, devam ediyoruz" mesajını ilettiğini söyledi. Rutte, ABD'nin NATO için vazgeçilmez olduğunu da anlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Hollanda'da yayımlanan "Pauw & De Wit" programına katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'deki ara seçimlerin ardından Başkan Donald Trump'a gönderdiği mesajı açıkladı.

ABD seçimlerini yakından takip ettiğini ve ilk sonuçları öğrenmek için gece alarm kurduğunu itiraf eden Rutte, seçimlerin ertesi günü Trump'a "Başını dik tut, devam ediyoruz" mesajını gönderdiğini söyledi.

Rutte, bunun yalnızca Trump'a özgü bir uygulama olmadığını, diğer liderlerin ülkelerinde seçimler yapıldığında da kendilerine mesaj gönderdiğini anlattı.

Seçim kazanan liderlere ise "Tebrikler, iyi iş çıkardın" şeklinde mesajlar yazdığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Trumpı böyle teselli etti! Türkiyeye dikkat çekti

TRUMP'IN OĞLUNDAN İRAN SAVAŞI İTİRAFI! CUMHURİYETÇİLERE SERT ÇIKTI

Rutte'nin Trump'a gönderdiği mesaj gündeme gelirken, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme de Başkan'ın oğlu Donald Trump Jr.'dan geldi.

Trump Jr., Cumhuriyetçilerin seçimlerde yaşadığı kayıplarda İran savaşının etkili olduğunu söyledi. Savaşın akaryakıt fiyatlarını artırdığını ve seçmenlerin tutumunu değiştirdiğini savunan Trump Jr., şu ifadeleri kullandı:

"Doğru karar olduğunu düşünseniz de düşünmeseniz de İran savaşı, seçmenlerin tutumunu büyük ölçüde değiştirdi ve bu sonuca yol açtı. Akaryakıt fiyatlarını yükseltti ve insanların fikirlerini değiştirdi. Üstelik biz böyle şeylere karışmama vaadiyle kampanya yürüttük."

Trump Jr., İran savaşının seçim sonuçlarını etkilemediğini savunan yorumculara da "İğrenç, gerçekten" sözleriyle tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Trump'ı böyle teselli etti! Türkiye'ye dikkat çekti

"AMERİKA OLMADAN YAPAMAYIZ"

Trump'ın oğlunun seçim yenilgisine ilişkin açıklamalarının yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, programda ABD Başkanı ile ilişkilerinin ittifak açısından önemine değindi:

"Washington Avrupa'nın savunması ve Ukrayna'ya verilen destek açısından hayati rol oynuyor. Onlar olmadan yapamayız"

TRUMP'I NEDEN ÖVÜYOR?

Programda Rutte'ye, Trump'a yönelik övgüleri nedeniyle aldığı eleştiriler de soruldu.

Rutte, Trump'ın NATO ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya yönlendirdiğini ve bu konuda önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

Avrupa'nın Rusya karşısında askeri kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini anlatan Rutte, ABD'nin desteğinin ittifak için önemini yineledi.

NATO Genel Sekreteri Trump'ı böyle teselli etti! Türkiye'ye dikkat çekti

"BABA" SÖZLERİ İÇİN İTİRAF: HAYATIMIN HATASIYDI

Rutte, daha önce Trump için kullandığı ve dünya gündemine oturan 'Baba' ifadesine de açıklık getirdi.

Trump'ın İsrail ve İran'a yönelik tepkisini anlatırken bu ifadeyi kullandığını söyleyen Rutte, sözlerinin farklı yorumlandığını kabul etti.

"Baba demek inanılmaz bir hataydı. Hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorundayım" diyen Rutte, aslında Trump'ın İsrail ve İran'a kızmasını kastettiğini anlattı.

Tabii ki 'O Amerikan anlamında benim babamdır' demek istemedim. Bunu Hollandaca anlamında söyledim: 'Baba kızgın.' O gün İsrail ve İran'a kızmıştı. Ben de 'Evet, bazen babanın biraz kızması gerekir' dedim. Bunu 'daddy' olarak çevirdim ve düşündüm ki, evet, bunu başka türlü de yorumlayabilirsiniz.

Trump'ın daha sonra bu ifadeyi tişörtlere taşıdığını ve Lahey'deki NATO zirvesinin ardından "Daddy is home" (Baba evde) sözlerinin yer aldığı bir video yayımladığını da hatırlattı.

NATO Genel Sekreteri Trump'ı böyle teselli etti! Türkiye'ye dikkat çekti

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİNİ HATIRLATTI

Rutte, programda Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine de değindi.

Zirvede müttefiklerin Rusya'nın uzun vadeli bir güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda uzlaştığını söyleyen Rutte, ABD dahil bütün NATO üyelerinin Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda aynı görüşte olduğuna değindi.

Rutte, Rusya'nın yalnızca Avrupa için değil, ABD dahil bütün NATO bölgesi için tehdit oluşturduğunu açıkladı:

Üzerinde hemfikir olduğumuz şey şu: Ankara'da bir zirve gerçekleştirdik ve orada Rusya'nın, Amerika dahil tüm NATO bölgesi için uzun vadeli bir tehdit olduğu konusunda anlaştık. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Ve Amerika dahil tüm NATO, Ukrayna'yı bu mücadelede olabildiğince güçlü tutmak için her şeyi yapmamız gerektiği konusunda da hemfikirdir.

RUTTE'DEN KARADENİZ'DE TÜRKİYE MESAJI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetleri ve NATO'nun aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamasında Türkiye'nin bölgedeki rolünü de öne çıkardı.

Karadeniz konusunda ise yine aynı general ve ekibi tarafından derhal Romanya ve Bulgaristan'a ek takviye gönderilmesine karar verildi. Türkler de Karadeniz'de bulunuyor, onlar da bir NATO üyesi ve buna tabii ki yardımcı oluyorlar.

AVRUPA'NIN SAVUNMASINDA TÜRKİYE

NATO Sekreteri ayrıca "Ve bizim yapmamız gereken şey, Avrupa olarak daha güçlü olmamızı sağlamaktır. Ve belki bir şey daha: Yine Trump'a dönersek, bu hâlâ biraz tuhaf geliyor. Avrupa NATO bölgesinde 600.000 Avrupalı yaşıyor, yani AB artı İngiltere, Türkiye, Norveç, İzlanda gibi ülkeler var. Ve bu 600.000 Avrupalı, muazzam bir şekilde silahlanan, yapılanan 140 milyon Rus'a karşı kendilerini korumak zorunda. Ve bunun için önümüzdeki 10 yıl boyunca onsuz edemeyeceğimiz en hayati desteği sağlayan Amerika'ya ihtiyacımız var. Bu hâlâ biraz tuhaf hissettiriyor." şeklinde konuştu.

İRAN SALDIRISINI SAVUNDU: "AVRUPA BUNU TEK BAŞINA YAPAMAZ"

Rutte'ye, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarına verdiği destek de soruldu.

İran'ın nükleer kapasitesinin Avrupa açısından tehdit oluşturduğunu söyleyen Rutte, Amerikan saldırılarının bu kapasiteyi önemli ölçüde gerilettiğini öne sürdü.

Rutte, "Savaş bitmedi. Bütün risklerin ortadan kalkmadığı kesin. Ancak İran'ın nükleer kapasitesi büyük ölçüde geriletildi" dedi.

Avrupa'nın benzer askeri operasyonları tek başına gerçekleştirebilecek kapasiteye henüz sahip olmadığını söyleyen Rutte, ABD'nin Avrupa güvenliği açısından önemini yineledi.

TRUMP İRAN'A YENİDEN SALDIRIRSA NATO'YA HABER VERECEK Mİ?

Programda Rutte'ye, Trump'ın İran'a yeniden saldırmaya karar vermesi halinde kendisini önceden bilgilendirip bilgilendirmeyeceği de soruldu.

Rutte, Trump ile sık sık telefonda görüştüklerini ancak ABD Başkanı'nın böyle bir karar öncesinde NATO'yu bilgilendirmek zorunda olmadığını söyledi.

"Muhtemelen haberimiz olur. Ancak NATO'yu bu konuda bilgilendirmek zorunda değil. Çünkü bu benim görev alanımın dışında" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rutte, Trump yönetiminin Rusya ile yakınlaşma girişimlerine yönelik eleştirileri de değerlendirdi.

ABD ile Rusya'nın dünyanın en büyük iki nükleer gücü olduğunu söyleyen Rutte, iki ülke liderinin doğrudan iletişim kurabilmesinin muhtemel krizlerin önlenmesi açısından önemli olduğunu paylaştı.

1962'deki Küba Füze Krizi'ni hatırlatan Rutte, Washington ile Moskova arasında iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

UKRAYNA İÇİN ABD UYARISI: "ONLAR OLMADAN AYAKTA KALAMAZ"

"Ukrayna, Amerikan desteği olmadan ayakta kalamaz" diyen Rutte, Washington'un desteğinin sürmesinin Ukrayna'nın çıkarına olduğunu söyledi.

Rutte ayrıca Trump'ın müzakerecileri Jared Kushner ve Steve Witkoff ile yoğun temas halinde olduğunu, Avrupa ülkelerinin de barış görüşmeleri konusunda bilgilendirildiğini iletti.

"UKRAYNA'NIN TÜM TOPRAKLARINI GERİ ALMASI PEK MÜMKÜN DEĞİL"

Savaşın nasıl sona erebileceği sorulan Rutte, Ukrayna'nın bütün topraklarını geri almasının pek mümkün görünmediğini aktardıç

Barış anlaşmasında hangi şartların kabul edileceğine yalnızca Ukrayna yönetiminin karar verebileceğini ifade eden Rutte, savaşların genellikle uzlaşmayla sonuçlandığını ileri sürdüi.

GRÖNLAND KRİZİNDE TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Rutte, Trump'ın Grönland üzerindeki taleplerinin NATO içinde yol açtığı tartışmalara da değindi.

Davos'ta Trump ile bir araya geldiğini söyleyen Rutte, görüşmede yalnızca Grönland'ın değil, bütün Arktik bölgesinin güvenliğinin ele alınması gerektiğini anlattığını ifade etti.

ABD, Grönland ve Danimarka arasında güvenlik konusunda görüşmeler yürütülmesini önerdiğini söyleyen Rutte, daha sonraki diplomatik temasların ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen tarafından sürdürüldüğünü anlattı.

Trump'ın Grönland'da "Golden Dome" (Altın Kubbe) füze savunma sistemini geliştirmek istediğini de aktardı.

NATO'NUN 5. MADDESİ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Rutte'ye, Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik saldırılarının hangi aşamada ittifakın ortak savunma mekanizmasını harekete geçireceği de soruldu.

NATO Antlaşması'nın 5. maddesinin hangi koşullarda uygulanacağının önceden ayrıntılı biçimde açıklanmayacağını söyleyen Rutte, bunun bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti.

Rutte, "Bunu biraz belirsiz tutmak istiyoruz. Böylece Ruslar hangi eylemin 5. maddeyi harekete geçirip hangisinin geçirmeyeceğini bilemez" diye konuştu.

NATO'ya yönelik bir saldırı halinde ittifakın kendisini savunacağını söyleyen Rutte, gerekli koşullarda Rusya topraklarındaki askeri ikmal hatlarının da hedef alınabileceğini öne sürdü.

"PUTİN NATO'YU BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"

Rutte, Rusya'nın insansız hava aracı ihlalleri ve sabotaj girişimleriyle NATO ülkelerinin dikkatini dağıtmaya çalıştığını dile getirdi.

Putin'in amacının ittifak içinde görüş ayrılıkları oluşturmak ve Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmak olduğunu söyleyen Rutte, NATO'nun bu girişimlere karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Rutte, "Bu adam NATO'yu bölmeye çalışıyor. Bunu başarmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

ZELENSKİ İLE SAVAŞ SONRASI PLANI

Programın sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kişisel ilişkisine de değinen Rutte, savaşın sona ermesinin ardından birlikte yapmak istedikleri bir planı anlattı.

Zelenski ile sık sık görüştüklerini ve savaşın ağır koşullarına rağmen zaman zaman şakalaştıklarını söyleyen Rutte, savaş bittikten sonra İsviçre'de bir dağa gitmeyi konuştuklarını aktardı.

Rutte, "İsviçre'ye gideceğiz, bir dağın tepesine oturacağız" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala