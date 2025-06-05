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NATO müttefikleri anlaştı! Gözler Lahey'e çevrildi: Savunma harcamaları için yeni teklif

Kaynak: Anadolu Ajansı
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NATO müttefikleri anlaştı! Gözler Lahey&#039;e çevrildi: Savunma harcamaları için yeni teklif
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

 NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin 'bir dizi iddialı yeni yetenek hedefi' üzerinde anlaştığını dile getirdi. Rutte, Lahey zirvesini işaret ederek "Savunma harcamalarını GSYİH'in (yüzde 2'si olan mevcut hedeften) toplamda yüzde 5'ine çıkarmayı teklif edeceğim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin "yeni yetenek hedefleri" üzerinde anlaştığını ve bunlar doğrultusunda liderlere Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarmayı önereceğini duyurdu.

Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

NATO müttefikleri anlaştı! Gözler Lahey'e çevrildi: Savunma harcamaları için yeni teklif - 1. Resim

NATO MÜTTEFİKLERİ ANLAŞTI 

24-25 Haziran'da yapılacak Lahey Zirvesi'nden önceki son bakanlar toplantısını tamamladıklarını belirten Rutte, "Bir dizi iddialı 'yeni yetenek hedefi' üzerinde anlaştık." dedi.

NATO müttefikleri anlaştı! Gözler Lahey'e çevrildi: Savunma harcamaları için yeni teklif - 2. Resim

Bunun oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Rutte, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hedefler müttefiklerin önümüzdeki yıllarda yatırım yapması gereken yetenekleri tam olarak açıklıyor. Hava savunması, savaş uçakları, tanklar, insansız hava araçları, personel, lojistik ve çok daha fazlası. Bu hedefler doğrultusunda (Lahey Zirvesi'nde liderlere) savunma harcamalarını GSYİH'nin (yüzde 2'si olan mevcut hedeften) toplamda yüzde 5'ine çıkarmayı teklif edeceğim."

Rutte, bunun yüzde 3,5'inin "temel savunma harcamaları", yüzde 1,5'inin ise "güvenlik ve savunmayla ilgili diğer harcamalar"dan oluşacağını söyledi.

Bir soru üzerine Rutte, ABD'nin de aynı taahhütte bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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