NATO için seferberlik planı açıklandı! "2030’a kadar savaş çıkabilir!"

Avrupa, yıllar sonra yeniden topyekun askeri seferberlik planlarıyla yüzleşiyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un açıklamaları yankı uyandırdı. "NATO'nun hedeflerini tutturmak için 60 bin askere daha ihtiyacımız var" diyen Pistorius, eğitim kapasitesinin yetersizliğini itiraf ederken, zorunlu askerliğe dönüş sinyali verdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO’nun güncellenen savunma stratejileri doğrultusunda ülkesinin 50 ila 60 bin ek askere daha ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Bakan Pistorius, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya’nın mevcut askeri kapasitesinin, ittifakın beklentilerini karşılamada yetersiz kalabileceğini aktardı.

"BUGÜNKÜ KUVVETE 60 BİN ASKER DAHA EKLEMELİYİZ"

Alman ordusunun mevcut durumu hakkında bilgi veren Pistorius, “Kaba bir tahminle bugün sahip olduğumuz mevcut silahlı kuvvetlere ek olarak yaklaşık 50 bin ila 60 bin daha fazla askere ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın halihazırda 182 bin 496 aktif askeri bulunduğunu belirten Bakan, 2031 yılına kadar bu sayının 203 bine çıkarılmasının hedeflendiğini, ancak bu hedefe hâlâ ulaşılamadığını söyledi.

"KIŞLALAR HAZIR DEĞİL, ZORUNLU ASKERLİK GÜNDEME GELEBİLİR"

Yeni askerlik modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pistorius, “Yeni askerlik hizmetinin önümüzdeki birkaç yıl içinde yeterli olup olmayacağı sorusu ortaya çıkacaktır. Çünkü kışlalarda hâlâ yeterli eğitim kapasitemiz yok. Bu yüzden bu kapasitelerin büyümesi gerekiyor” dedi.

Bu bağlamda, kısa vadede gönüllülük esasına dayalı askerliğin uygulanacağını, ancak yetersizlik halinde zorunlu askerlik modeline geçilebileceğini kaydetti.

KOALİSYON HÜKÜMETİ GÖNÜLLÜLÜKTE UZLAŞMIŞTI

6 Mayıs 2025’te göreve başlayan Friedrich Merz liderliğindeki Alman koalisyon hükümeti, asker ihtiyacı karşılandığı sürece gönüllülük esasının devam etmesi, ancak gerekli görülmesi halinde zorunlu askerliğe geçilmesi yönünde prensipte uzlaşmıştı.