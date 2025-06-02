Zelenskiy'den Avrupa'ya çarpıcı uyarı: Rusya bu yaz Belarus'tan saldırabilir!

Litvanya’daki B9 zirvesinde konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, Avrupa’ya kritik bir çağrıda bulundu. “İstihbarat servislerinize sorun” diyerek dikkat çeken Zelenskiy, Rusya’nın Belarus üzerinden yeni bir saldırı planladığını ileri sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2 Haziran’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta katıldığı Bükreş Dokuzlusu (B9) zirvesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avrupa liderlerini uyaran Zelenskiy, Rusya’nın bu yaz Belarus topraklarından yeni bir saldırı başlatabileceğine dair istihbarat işaretleri aldıklarını söyledi.

Zelenskiy, "İstihbarat servislerinize Rusya’nın bu yaz Belarus’ta ne planladığını sorun" ifadeleriyle, muhtemel bir kuzey hattı saldırısına dikkat çekti.

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İNGİLTERE: SAVAŞA HAZIRIZ

Zelenskiy’nin açıklamalarının hemen ardından, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin yeni savunma stratejisini duyurarak "savaşa hazırlık" moduna geçtiklerini açıkladı. Starmer, “Silahlı kuvvetlerimizin birincil hedefi savaşa hazır olmak. Barışı ancak güce hazır olarak koruyabiliriz” dedi.

İngiltere hükümeti, savunma harcamalarını 2027’ye kadar GSYİH'nin %2,5’ine çıkarmayı planlıyor. Ancak bu rakamın %3’e yükseltilmesi de Bakanlar Kurulu’nun uzun vadeli hedefleri arasında yer alıyor.

"RUSYA'YI DİPLOMASİYE MECBUR BIRAKACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Batılı ortaklarıyla birlikte Rusya’dan daha gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu belirterek “Dün gerçekleştirdiğimiz Örümcek Ağı Operasyonu bunu kanıtladı” dedi.

Açıklamasında Rusya’nın kayıplarının, onu diplomasiye zorlayacak temel unsur olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Rusya kayıpların ne anlama geldiğini hissetmeli” ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri ayrıca silah üretiminin artırılmasının savaşın yayılmasını önlemek açısından kritik olduğunu belirtti.

"Şu anda bu savaşı durdurmak, Ukrayna’yı güçlendirmekten geçiyor" dedi.

Zelenskiy, zirvede ABD ve Avrupa'dan gelen destek mesajlarına da teşekkür ederek, gelecek adımların ortaklaşa planlandığını duyurdu. Görüşmelerin odağında savunma desteği, Avrupa-Atlantik entegrasyonu ve bölgesel güvenlik işbirlikleri yer aldı.