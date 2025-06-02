Zelenskiy'den İstanbul müzakereleri mesajı: Barış yolunda ilerlemeye çalışacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den İstanbul müzakereleri için yeni açıklama geldi. Rusya'nın ateşkesle ilgili memorandumu kendilerine iletilmediğini kaydeden Zelenskiy, "Barış yolunda ilerlemeye çalışacağız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesinden bu yana barışın sağlanması için her türlü girişimi yapan Türkiye, ateşkes için bir kez daha ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki ikinci tur görüşmeleri yarın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Kritik toplantı öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den yeni açıklama geldi. Rusya'nın ateşkesle ilgili memorandumu kendilerine iletilmediğini kaydeden Zelenskiy, müzakerelerde barışın sağlanması yönünde "belli bir ilerlemenin" kaydedilmesi için çalışacaklarını söyledi.

UKRAYNA HEYETİYLE TOPLANTI

Zelenskiy gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi.

İstanbul'da yarın düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük." dedi.

Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir." ifadesini kullandı.

RUSYA MEMORANDUM SUNMADI

Zelenskiy, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

RUSYA'YA İHA SALDIRILARI TARİHE GEÇECEK

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılarla ilgili bilgiler paylaştı.

SBU operasyonunun, Ukrayna'ya karşı saldırılarda kullanılan Rus hedeflerine yönelik yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bunun kesinlikle benzeri olmayan bir operasyon olduğunu rahat söyleyebiliriz." diye konuştu.

Saldırının çok uzun süredir planlandığını belirten Zelenskiy, ''Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir'' ifadelerini kullandı.

Saldırıda 117 adet İHA'nın kullanıldığını ve 117 operatörün görev yaptığını dile getiren Zelenskiy, "Havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırılar sonucu Rusya'nın 40'tan fazla stratejik bombardıman sistemini kaybettiğini belirtti.

Rusların Ukrayna'ya kapsamlı saldırı hazırladıklarına dair önceden bilgi sahip olduklarını söyleyen Zelenskiy, "Bu operasyonun başlamasından önce bile yeni, büyük Rus saldırısının hazırlığı hakkında istihbaratımız vardı." dedi.

Zelenskiy, Rusların bugün ülkesine, füze ve İHA'ların da aralarında olduğu yaklaşık 500 araç ile saldırı düzenlediğine işaret ederek, Rus ordusunun ayrıca denizden füze saldırısı için hazırlık yaptığını kaydetti.

Ülkesini tüm imkanlarıyla savunmaya devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Bu savaşı tek bir saniye bile istemedik." ifadesini kullandı.