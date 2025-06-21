Ne Paris, ne Londra ne de New York! Dünyanın en iyi restoranı o ülkede seçildi...

Kaliteli mutfağın 'Oscar'ı olarak bilinen ödüller sahiplerini buldu. Dünyanın en iyi restoranı ise Paris, Londra ve New York gibi şehirlerden çıkmadı. İşte detaylar...

"Dünyanın En İyi 50 Restoranı" listesinde zirve belli oldu. Yenilikçi kaliteli mutfağın Oscar'ı olarak kabul edilen ödüller, geçen perşembe gecesi İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

ZİRVE MAIDO'NUN

Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Maido isimli restoran, zirvenin sahibi oldu. Maido geçtiğimiz yılın listesinde beşinci sırada yer alıyordu. Ödülün ardından Lima'nın önümüzdeki aylarda çok sayıda lüks yemek tutkununu ağırlaması bekleniyor.

Maido'nun sahibi ve işletmecisi şef Mitsuharu 'Micha' Tsumura ödülü kabul ederken "Bu Maido'nun 16. yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan listede İspanya'nın Atxondo kentinden Asador Etxebarri ikinci olurken, Mexico City'den Quintonil üçüncülüğü elde etti. Madrid'den Diverxo (4. sıra) ve Kopenhag'dan Alchemist ilk beşi tamamladı.

EN İYİ 50

Yıllık liste, dünya çapında 28 bölgede, aralarında yemek yazarları ve şeflerin de bulunduğu 1100'den fazla uluslararası restoran sektörü uzmanının yer aldığı Dünyanın En İyi 50 Restoran Akademisi'nin oylarına göre derleniyor. Restoranlar en fazla bir kez birincilik ödülünü kazanabiliyor, ardından ayrı bir 'En İyilerin En İyisi' programına dahil oluyor.

Bu elit grubun üyeleri arasında Kopenhag'daki Geranium ve Noma, New York'taki Eleven Madison Park, Londra yakınlarındaki The Fat Duck, İtalya'nın Modena kentindeki Osteria Francescana, Fransa'nın Menton kentindeki Mirazur ve Lima'nın Central'ı yer alıyor. Geçtiğimiz yılın 'En İyi 50 Restoran' kazananı Barselona'daki Disfrutar da artık bu listede.

1. Maido (Lima, Peru)

2. Asador Etxebarri (Atxondo, Spain)

3. Quintonil (Mexico City, Mexico)

4. Diverxo (Madrid, Spain)

5. Alchemist (Copenhagen, Denmark)

6. Gaggan (Bangkok, Thailand)

7. Sézanne (Tokyo, Japan)

8. Table by Bruno Verjus (Paris, France)

9. Kjolle (Lima, Peru)

10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

11. Wing (Hong Kong)

12. Atomix (New York City)

13. Potong (Bangkok)

14. Plénitude (Paris, France)

15. Ikoyi (London, England)

16. Lido 84 (Gardone Riviera, Italy)

17. Sorn (Bangkok, Thailand)

18. Reale (Castel di Sangro, Italy)

19. The Chairman (Hong Kong)

20. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italy)

21. Narisawa (Tokyo, Japan)

22. Suhring (Bangkok, Thailand)

23. Boragó (Santiago, Chile)

24. Elkano (Getaria, Spain)

25. Odette (Singapore)

26. Mérito (Lima, Peru)

27. Trèsind Studio (Dubai, UAE)

28. Lasai (Rio de Janeiro, Brazil)

29. Mingles (Seoul, South Korea)

30. Le Du (Bangkok, Thailand)

31. Le Calandre (Rubano, Italy)

32. Piazza Duomo (Alba, Italy)

33. Steirereck (Vienna, Austria)

34. Enigma (Barcelona, Spain)

35. Nusara (Bangkok, Thailand)

36. Florilège (Tokyo, Japan)

37. Orfali Bros (Dubai, UAE)

38. Frantzén (Stockholm, Sweden)

39. Mayta (Lima, Peru)

40. Septime (Paris, France)

41. Kadeau (Copenhagen, Denmark)

42. Belcanto (Lisbon, Portugal)

43. Uliassi (Senigallia, Italy)

44. La Cime (Osaka, Japan)

45. Arpege (Paris, France)

46. Rosetta (Mexico City, Mexico)

47. Vyn (Skillinge, Sweden)

48. Celele (Cartagena, Colombia)

49. Kol (London, England)

50. Restaurant Jan (Munich, Germany)