Netanyahu Gazze'de ateşkesi reddetti! Binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı emri verildi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi. Netanyahu, "Birliklere Gazze'nin Refah'ına 'operasyona hazırlanma' emri verildi" dedi.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi