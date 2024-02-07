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    • Netanyahu Gazze'de ateşkesi reddetti! Binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı emri verildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Netanyahu Gazze&#039;de ateşkesi reddetti! Binlerce Filistinlinin sığındığı Refah&#039;a saldırı emri verildi

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi. Netanyahu, "Birliklere Gazze'nin Refah'ına 'operasyona hazırlanma' emri verildi" dedi.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Netanyahu Gazze'de ateşkesi reddetti! Binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı emri verildi
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