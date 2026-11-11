Netanyahu ilk oylamada kaybetti! İsrail Meclisi’nde muhalefet sürprizi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, yeni İsrail Meclisi'ndeki ilk oylamada muhalefete yenildi. Yahudi ve Arap muhalefet partilerinin ortak hareket etmesiyle Düzenleme Komitesi'nin kurulması 63 oyla kabul edildi.

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İsrail'de Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet bloğu, yeni dönemin ilk Meclis oylamasında beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin desteğiyle ilk oylamayı kazandı.

120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde (Knesset), Düzenleme Komitesi'nin kurulmasına ilişkin teklif 50 ret oyuna karşı 63 oyla kabul edildi. Komiteye, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinden bir milletvekilinin başkanlık etmesi kararlaştırıldı.

Meclisin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Yashar Milletvekili Roy Folkman tarafından sunulan komitenin kurulması ve üye yapısının belirlenmesine ilişkin teklif Genel Kurul'da onaylandı.

Komitede Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 5 sandalyeyle temsil edilecek. Yesh Atid, Birleşik Liste, Demokratlar ve Raam partileri ikişer sandalye alacak. Yisrael Beytenu, Otzma Yehudit, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas ve Dini Siyonizm partileri ise komitede birer üyeyle yer alacak.

Komite başkanlığının Roy Folkman'a verilmesi konusunda muhalefet partilerinin daha önce anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

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LİKUD'DAN MUHALEFETE TEPKİ

Oylama sonucuna tepki gösteren Likud Partisi, yaptığı açıklamada Gadi Eisenkot, Avigdor Liberman ve Naftali Bennett'in partilerinin Ahmed Tibi ve Mansur Abbas ile aynı yönde oy kullandığını belirtti.

Likud, Meclis açılışında İsrail milli marşı okunurken salonu terk eden Arap milletvekillerini de hedef alarak, “ulusal marşı protesto eden terör destekçileriyle işbirliğine son verilmesi” çağrısında bulundu.

MUHALEFET MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞA SAHİP

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde Netanyahu liderliğindeki blok, 120 sandalyeli Meclis'te 53 sandalye kazandı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 milletvekiliyle temsil hakkı elde etti.

Böylece Yahudi ve Arap muhalefet partilerinin toplam sandalye sayısı 67'ye ulaştı. İsrail'de hükümet kurulabilmesi için en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alması gerekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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