Netanyahu'dan Biden'a katliam teşekkürü!

10 Aralık 2023 16:34 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:20

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi’ndeki ateşkes tasarısını veto eden ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıların devamı için İsrail’e “önemli miktarda mühimmat” sağlayan ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür etti.

NETANYAHU, ABD'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu’dan en büyük destekçisi ABD’ye teşekkür geldi. Netanyahu, Gazze’deki saldırıların devamı için “önemli miktarda mühimmat” sağladığı ve BM Güvenlik Konseyi’nde “Gazze Şeridi’nde ateşkes” tasarısını veto ettiği için ABD Başkanı Biden’a teşekkür etti.

BİDEN, İSRAİL'E TANK SATIŞI İÇİN ONAY VERDİ

İsrail ordusu, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan 10 yıllık 38 milyar dolar tutarında rekor bir anlaşmayla ABD'den yılda 3,8 milyar dolar askeri yardım alıyor. Biden, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak dün İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay vermişti.

GAZZE'DE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

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