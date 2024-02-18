Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Netanyahu'dan Gazze'de yeni katliam mesajı: "Anlaşma olsa dahi Refah'a gireceğiz"

    Netanyahu'dan Gazze'de yeni katliam mesajı: "Anlaşma olsa dahi Refah'a gireceğiz"

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Netanyahu&#039;dan Gazze&#039;de yeni katliam mesajı: &quot;Anlaşma olsa dahi Refah&#039;a gireceğiz&quot;
    Gazze, Netanyahu, Hamas, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Filistin'de binlerce masum insanı katleden İsrail lideri Netanyahu, Hamas ile anlaşma olsa dahi 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracağını söyledi.

    Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve esir takasını reddetmişti. Netanyahu'ya rağmen Gazze'de ateşkes ve esir takası için Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslar sürüyor. Netanyahu, "Anlaşma olsa dahi, Refah'ı vuracağız" diyerek Gazze'de katliam mesajı verdi.

    "REFAH'A SALDIRMAZSAK SAVAŞI KAYBEDERİZ"

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Gazze Şeridi'nin güneyinde 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı sığındığı Refah'a kara saldırısına girişmemeleri yönünde uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, "Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz." ifadelerini kullandı.

    Katil Netanyahu, şöyle konuştu:

    "İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

    "ANLAŞMA OLSA DAHİ REFAH'A GİRECEĞİZ"

    Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz." dedi.

    Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hollanda sokakları yangın yeri! Eritreli gruplar arasındaki kavga çatışmaya dönüştü - DünyaHollanda sokakları yangın yeri!Aliyev ve Blinken ile bir araya geldi: Azerbaycan barış anlaşması için kararlı - DünyaAliyev ve Blinken ile bir araya geldiİsrail yine Gazze'de sivilleri vurdu! Çocukların çoğunlukta olduğu 10 kişi hayatını kaybetti - Dünya"Ey bizi yalnız bırakanlar çocuklar şehit oldu!"Netanyahu'yu Refah için uyaran Biden'dan, İsrail'e on milyonlarca dolarlık katliam desteği - DünyaBiden'dan 'ikiyüzlü' Refah açıklamasıHamas'tan İsrail'e ateşkes resti! Olmazsa olmaz 3 şart sıraladılar - DünyaHamas'tan ateşkes resti! Olmazsa olmaz 3 şart sıraladılarRusya'da "Navalny" protestosu! Polisin sert müdahalesinde 100'den fazla gözaltı var - DünyaRusya'da "Navalny" protestosu! Gözaltılar varSuriye'de sel felaketi! Binlerce tüp sokaklarda böyle sürüklendi - DünyaBinlerce tüp sokaklarda böyle sürüklendiBiden'ın zor anları! Kimyasal tehlike olmadığını kanıtlamak için musluk suyu içti - DünyaKimyasal sızıntı söylentisini bitirmek için bunu da yaptıAile katliamı! İran'da 30 yaşındaki genç, 12 akrabasını öldürdü - Dünya12 akrabasını gözünü kırpmadan öldürdüDünyaya gözdağı verdiler! İran'dan 2 yeni hava sistemi - DünyaDünyaya gözdağı verdiler! İran'dan 2 yeni hava sistemi
    Sonraki Haber Yükleniyor...