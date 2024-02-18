Netanyahu'dan Gazze'de yeni katliam mesajı: "Anlaşma olsa dahi Refah'a gireceğiz"

Filistin'de binlerce masum insanı katleden İsrail lideri Netanyahu, Hamas ile anlaşma olsa dahi 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracağını söyledi.

Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve esir takasını reddetmişti. Netanyahu'ya rağmen Gazze'de ateşkes ve esir takası için Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslar sürüyor. Netanyahu, "Anlaşma olsa dahi, Refah'ı vuracağız" diyerek Gazze'de katliam mesajı verdi.

"REFAH'A SALDIRMAZSAK SAVAŞI KAYBEDERİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı sığındığı Refah'a kara saldırısına girişmemeleri yönünde uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, "Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Katil Netanyahu, şöyle konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

"ANLAŞMA OLSA DAHİ REFAH'A GİRECEĞİZ"

Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz." dedi.

Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.