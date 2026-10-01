Netanyahu'nun mağdur edebiyatı işe yaramadı! Suudi Arabistan C-130'lara izin vermiyor

Suudi Arabistan, ülkeye acil iniş yapan Flydubai uçağındaki İsrailli yolcuları almak için Tel Aviv yönetiminin askeri uçak gönderme talebini reddetti.

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Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağının Suudi Arabistan'a acil iniş yapmasının ardından Riyad yönetimi İsrail'e kapıları kapattı.

Suudi Arabistan, uçaktaki İsrailli yolcuları almak için gönderilmek istenen İsrail askeri uçaklarının ülkeye girişine izin vermedi.

Reuters'a konuşan iki güvenlik kaynağına göre İsrail, uçaktaki vatandaşlarını almak amacıyla Suudi Arabistan'a askeri uçak gönderilmesi için izin istemişti.

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İSRAİL C-130'LARI HAZIRLADI AMA...

Kaynaklardan biri, İsrail Hava Kuvvetleri'nin yolcuları tahliye etmek üzere Super Hercules uçaklarını göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Riyad'ın uçuş izni vermemesi üzerine plan uygulanamadı.

Flydubai ise yolcuların seyahatlerine kendi uçaklarıyla devam edeceğini açıkladı.

İsrail vatandaşlarının Suudi Arabistan'dan çıkarılması askeri uçaklarla değil, sivil havayolu üzerinden gerçekleştirilmiş oldu.

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UÇAKTA BIÇAKLI DEHŞET YAŞANMIŞTI

Olay, Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında yardımcı pilotun pilotu bıçaklamasının ardından yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasına göre yardımcı pilot uçağı düşürmeye çalıştı ancak yolcular ve mürettebat müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre uçak yaklaşık 30 saniye içerisinde 14 bin feet irtifa kaybetti. Ağır yaralanan pilotun kokpit kapısının açılmasını sağlamasının ardından saldırgan etkisiz hale getirildi ve uçakta bulunan ikinci pilot ekibi uçağı Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına güvenli şekilde indirdi. Uçakta 174 kişi bulunuyordu.

İKİ ÜLKE ARASINDA İPLER KOPTU

Suudi Arabistan ise Filistin devletinin kurulmasına yönelik bir yol haritası olmadan anlaşmalara katılmayı uzun süredir reddediyor. Üst düzey bir Suudi yetkili ayrıca İsrail medyasında çıkan, Netanyahu'nun son BAE ziyareti sırasında bir Suudi yetkiliyle görüştüğü yönündeki haberleri de yalanladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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