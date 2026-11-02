İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma hesapları değişiyor. Netanyahu'nun 53 sandalyede kaldığı parlamentoda, iki Arap partisinin muhalefet lideri Gadi İzankot'u desteklemesi bekleniyor. Bu durumda İzankot'un arkasındaki milletvekili sayısı 67'ye ulaşacak. Gözler, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un çarşamba günü başlatacağı görüşmelere çevrildi.

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İsrail'de seçimlerin ardından hükümeti kimin kuracağına ilişkin belirsizlik sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşısındaki partiler arasında yeni bir iş birliği ihtimali ortaya çıktı.

27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre 120 sandalyeli İsrail Parlamentosunda Netanyahu'nun liderliğindeki blok 53, Gadi Eisenkot'un öncülüğündeki muhalefet bloğu 48 sandalye kazandı.

İsrail Parlamentosunda (Knesset) 120 sandalye var. Hükümet kurabilmek için güvenoyu alabilecek bir çoğunluk gerekiyor. Bunun için kritik sayı 61.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Ra'am ise toplam 19 milletvekili çıkardı.

İsrail basınına göre iki Arap listesinin de Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Herzog'a önermesi bekleniyor.

Netanyahu'ya karşı sürpriz ittifak! 67 milletvekili harekete geçti

İki Arap partisinin de destek vermesi halinde Eisenkot'un arkasındaki milletvekili sayısı 67'ye ulaşacak ve hükümeti kurma görevinin Netanyahu yerine Eisenkot'a verilmesi ihtimali güçlenecek.

Netanyahu'ya karşı sürpriz ittifak! 67 milletvekili harekete geçti

ARAP PARTİLERİ NETANYAHU'YA KARŞI BİRLEŞTİ

Anadolu Ajansının aktardığına göre, 11 milletvekili bulunan Ortak Liste ile 8 milletvekiline sahip Ra'am partisinin yöneticileri, Netanyahu hükümetinin değiştirilmesi için ortak hareket etmek amacıyla bir araya geldi.

Ortak Liste'nin parlamento grubu başkanı Ahmed Tibi, toplantıya ilişkin açıklamasında hedeflerinin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oluşturduğu iktidar yapısını değiştirmek olduğunu söyledi.

Toplantıya Ortak Liste temsilcilerinin yanı sıra Ra'am lideri Mansur Abbas da katıldı.

Netanyahu'ya karşı sürpriz ittifak! 67 milletvekili harekete geçti

Arap partilerinin desteği, seçimlerde hiçbir bloğun tek başına 61 sandalyeye ulaşamaması nedeniyle yeni hükümetin kurulmasında belirleyici hale geldi.

Netanyahu'ya karşı sürpriz ittifak! 67 milletvekili harekete geçti

LİBERMAN NETANYAHU'YA KAPIYI KAPATTI

Netanyahu'nun yeniden hükümet kurma ihtimalini zorlaştıran bir diğer gelişme ise Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman'dan geldi.

Liberman, Cumhurbaşkanı Herzog ile yapacağı görüşmede hükümeti kurma yetkisinin Gadi Eisenkot'a verilmesini önereceğini açıkladı.

İsrail'de muhalif lider Liberman, Eisenkot'u destekleyeceğini açıkladı

Netanyahu ile hiçbir koşulda aynı hükümette yer almayacağını söyleyen Liberman, rotasyonlu başbakanlık formülünü de reddetti.

İsrail basınına göre Likud Partisi'ne mensup belediye başkanları Liberman'ı Netanyahu liderliğindeki koalisyona katılmaya ikna etmeye çalıştı.

Liberman ise Netanyahu'ya güvenmediğini söyleyerek bu girişime karşı çıktı.

Gadi Eisenkot ve Naftali Bennett bir araya geldi

İSRAİL BASINI: EISENKOT DAHA FAZLA DESTEK ALABİLİR

İsrail'in Kanal 12 televizyonu N12'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmelerinde en fazla milletvekili tavsiyesi alması beklenen isim Gadi Eisenkot.

Eski Başbakan Naftali Bennett'in liderliğindeki Birlikte Partisi ile Yair Golan'ın liderliğindeki Demokratlar Partisi de Eisenkot'a destek vereceklerini açıkladı.

Liberman'ın desteğiyle birlikte Eisenkot'un kendi bloğundaki 48 milletvekilinin tamamının tavsiyesini almasının önü açıldı.

Arap partilerinin 19 milletvekilinin de aynı yönde hareket etmesi durumunda bu sayı 67'ye yükselecek.

Buna karşılık Netanyahu'nun liderliğindeki Likud, Ben-Gvir'in Yahudi Gücü, Smotrich'in Dini Siyonizm ve ŞAS partilerinden toplam 46 milletvekilinin Netanyahu'yu önermesi bekleniyor.

Yedi milletvekili bulunan Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin kimi destekleyeceği ise henüz kesinleşmedi.

Netanyahu'ya karşı sürpriz ittifak! 67 milletvekili harekete geçti

67 SANDALYEYE RAĞMEN KOALİSYON ÇIKMAZI

Eisenkot'un hükümeti kurma görevini alması, yeni hükümetin kurulacağı anlamına da gelmiyor.

Liberman, Netanyahu ile aynı hükümette yer almayacağını açıklamasına rağmen Arap partileriyle koalisyon kurulmasına da karşı çıkmıştı.

Eisenkot da seçim sürecinde hükümetine katılacak partilere İsrail'in Yahudi ve demokratik devlet olarak tanınması, herkes için askerlik veya ulusal hizmet yükümlülüğü ve Hamas'ın askeri ve yönetim kapasitesinin ortadan kaldırılması gibi şartlar getirmişti.

Bu nedenle Arap partilerinin Eisenkot'u Cumhurbaşkanı'na önermesi ile kurulacak hükümette yer alması arasında önemli bir fark bulunuyor.

Netanyahu'ya karşı sürpriz ittifak! 67 milletvekili harekete geçti

Ortak Liste'nin yeni hükümete katılmadan dışarıdan destek vermesi de seçenekler arasında.

Netanyahu'ya karşı sürpriz ittifak! 67 milletvekili harekete geçti

NETANYAHU'NUN GELECEĞİ ÇARŞAMBA GÜNÜ ŞEKİLLENECEK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 4 Kasım Çarşamba günü parlamentoya giren partilerin temsilcileriyle görüşmelere başlayacak.

Herzog, görüşmelerin ardından hükümeti kurma ihtimali en yüksek gördüğü milletvekiline görevi verecek.

Görevlendirilen ismin hükümeti kurmak için 28 günü bulunacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 14 gün daha uzatabilecek.

Eisenkot'un daha fazla milletvekilinin tavsiyesini alması, hükümeti kurma görevini üstlenmesi açısından önem taşıyor. Ancak koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması durumunda İsrail'de yeni bir seçim ihtimali de bulunuyor.

Netanyahu ise yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

Netanyahu'ya karşı sürpriz ittifak! 67 milletvekili harekete geçti

NETANYAHU'YA KARŞI "SANIK YASASI" HAMLESİ

İsrail'de muhalefet, Netanyahu'nun yeniden hükümet kurmasını engellemek için Meclis başkanlığını değiştirme planını da devreye soktu.

İsrail merkezli Walla'nın haberine göre muhalefet liderleri, Meclis Başkanı Amir Ohana'yı görevden alarak parlamentonun yönetimini ele geçirmek ve Netanyahu'nun önünü kesecek yasal düzenlemeleri geçirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Planın merkezinde, hakkında ceza davası açılan kişilerin hükümet kurmasını engellemeyi amaçlayan "Sanık Yasası" yer aldı.

Yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu'yu doğrudan etkileyecek düzenlemenin yanı sıra, 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin resmî soruşturma komisyonu kurulması da muhalefetin hedefleri arasına girdi.

Ortak Liste liderlerinden Ahmed Tıybi ise Meclis başkanının değiştirilmesi konusunda muhalefete destek vereceklerini açıkladı.

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